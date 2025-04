TEMPO.CO, Jakarta - Hampir setiap hari kita makan tomat, apa pun bentuk dan olahannya. Tapi sadarkah kita manfaat luar biasa yang ada dalam tomat?



Tomat penuh vitamin dan mineral. Sebuah tomat bisa mencukupi 40 persen kebutuhan vitamin C. Mengkonsumsi beberapa buah tomat sehari akan berdampak luar biasa bagi kesehatan.



Artikel terkait:

Makanan Sehat yang Jadi Tren di 2017

Keripik Kale, Superfood yang Banyak Peminatnya

Alpukat, Buah Super dengan Sederet Manfaat Kesehatan



Ingin tahu apa saja kehebatan tomat? Berikut ini penjelasan dari India Times.



1. Kaya antioksidan

Tomat kaya vitamin A dan C, plus beta-karoten yang sangat ampuh sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas dalam darah. Semakin merah warna tomat, semakin tinggi kandungan beta-karotennya.



2. Sahabat rambut

Vitamin A tomat bekerja seperti “sihir” pada rambut dengan membantunya tetap berkilau dan kuat. Tomat juga baik buat kulit, gigi, mata, dan tulang.



3. Baik buat kulit

Tomat mengandung likopen yang tinggi, zat yang biasa digunakan dalam proses facial bertarif selangit. Mendapatkan likopen langsung dari tomat pasti lebih murah. Caranya, buat pasta dari tomat segar dan oleskan ke wajah. Diamkan sekitar 10 menit lalu bersihkan. Wajah akan terlihat bersih dan bercahaya secara alami.



4. Mencegah kanker

Lagi-lagi likopen menunjukkan peran besarnya. Fungsinya sebagai antioksidan yang bekerja efektif menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Kandungan likopen makin banyak pada tomat yang dimasak.



5. Bagus buat tulang

Tomat mengandung kalsium dan vitamin K. Kedua zat ini sangat penting untuk memperkuat tulang, bahkan memperbaiki jaringan tubuh.



6. Memperbaiki kerusakan akibat rokok

Tomat memiliki kekuatan memperbaiki kerusakan pada tubuh akibat merokok. Kandungan asam kumarik dan asam klorogenik akan melindungi tubuh dari karsinogen yang dihasilkan asap rokok.



7. Menurunkan kolesterol

Tomat juga kaya vitamin B dan potasium, yang efektif menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah.



8. Mengurangi risiko terkena batu ginjal

Bila dimakan tanpa biji, tomat mampu mengurangi risiko terkena batu ginjal.



9. Meningkatkan daya lihat

Tomat mengandung vitamin A tinggi, yang sangat baik buat kesehatan mata. Rutin makan tomat juga membantu mencegah rabun senja.



10. Mengontrol diabetes

Tomat mengandung mineral yang disebut kromium untuk membantu mengontrol gula darah.



PIPIT



Berita lainnya:

Apa Kata Zodiak Soal Asmara di April 2017

Alasan Bella dan Gigi Hadid Jadi Model Setelah 18 Tahun

Wajah Ingin Tirus, Coba Hijab Anti-Tembam Karya Tiga Bersaudara