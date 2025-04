10 Alasan untuk Memasukkan Lemon dalam Menu Harian

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang yang menyebut lemon sebagai makanan super. Penyebutan itu sepertinya tidak berlebihan. Sejak dulu, buah keluarga jeruk ini memang dikenal sangat kaya akan vitamin C dan zat gizi lain. Baca: 6 Manfaat Minum Air Lemon Setiap Pagi, Tak Hanya Bikin Langsing



Kandungan flavonoid dalam air lemon dipercaya mengandung antioksidan. Karena itulah air lemon sering digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Berikut 10 alasan kenapa kita sebaiknya memasukkan air lemon dalam menu sehari-hari, seperti dilansir Pop Sugar US.



1. Mencegah batu ginjal

Meminum 1,5 cangkir air lemon setiap hari meingkatkan kadar nitrat dalam urine. Hasil penelitian menyebutkan hal ini bisa mencegah pembentukan batu pada ginjal. Baca juga: Jus Lemon, Resep Ampuh Atasi Batu Ginjal



2. Meredakan sakit tenggorokan

Campuran air lemon dan madu mampu meredakan tenggorokan yang perih.



3. Menurunkan berat badan

Banyak yang percaya air lemon efektif untuk menurunkan berat badan dan beberapa hasil penelitian mendukung keyakinan itu. Air lemon mengandung pektin, serat larut yang sudah terbukti bisa membantu memangkas berat badan.



4. Menghilangkan gatal

Bila kulit terasa gatal akibat tertusuk duri tanaman atau digigit serangga, oleskan air lemon pada area yang gatal. Air lemon memiliki khasiat antiperadangan dan efek anestetis.



5. Melancarkan pencernaan

Mulai hari dengan minum campuran air lemon dan air putih, bukan kopi, untuk merangsang saluran pencernaan dan menambah asupan vitamin C.



6. Membuang kotoran

Meminum campuran air lemon dan biji rami dipercaya mampu mengeluarkan kotoran dalam perut lebih cepat dan mencegah sembelit.



7. Mencegah kanker

Hasil penelitian menunjukkan lemon mengandung zat antikanker yang disebut sitrus liminoid. Zat ini melindungi sel-sel dari kerusakan yang bisa menyebabkan terbentuknya sel-sel kanker.



8. Mengandung potasium

Pisang bukan satu-satunya sumber potasium yang baik. Selain vitamin C, lemon juga mengandung 80 miligram potasium dan membantu tubuh tetap kuat dan bertenaga.



9. Menurunkan demam

Bila tubuh terasa demam, tak perlu pusing mencari obat penurun panas. Cukup minum campuran air lemon dan air putih.



10. Menyeimbangkan pH

Meski sifatnya asam, lemon ternyata merupakan makanan alkalin yang bisa membantu menjaga keseimbangan pH tubuh. Artikel lain: Air Hangat dan Perasan Buah Lemon, Rasakan Manfaatnya



PIPIT