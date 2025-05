10 Kata Paling Populer di Google Indonesia 2015

TEMPO.CO, Jakarta-Apa saja kata yang paling banyak dicari netizen Indonesia sepanjang 2015?

1. Batu Akik

Kata "batu akik" dicari netizen Indonesia sejak Januari hingga Desember 2015. Pencarian mengalami peningkatan selama Februari hingga Agustus. Pencarian kata "Batu Akik di Indonesia" paling banyak dilakukan oleh warga Indonesia di kawasan Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Kalimantan Timur. Jenis pertanyaan yang sering diketikkan dalam kolom pencarian adalah harga batu akik, jenis batu akik, batu akik termahal, batu bacan, cara membersihkan batu akik, beli batu akik yang asli di mana, dan beli batu akik yang bersertifikat di mana.

2. Go-Jek

Pencarian kata "Go-Jek" juga terjadi sepanjang tahun. Peningkatan pencarian tampak terjadi pada awal Juni hingga Desember 2015. Google mencatat pencarian terbanyak dilakukan oleh warga Kota Jakarta. Pencarian kata "Go-Jek" banyak dilakukan berkaitan dengan cara bergabung menjadi pengemudi Go-Jek.

3. Kue Cubit

Makanan camilan khas sekolah dasar ini mendadak naik daun. Berkat penggunaan perasa green tea atau teh hijau, camilan berbahan dasar tepung ini berhasil menempati posisi ketiga sebagai kata paling dicari netizen Indonesia sepanjang 2015. Pertanyaan mengenai makanan ini terjadi sepanjang tahun dengan peningkatan pencarian sejak Januari hingga Desember. Wilayah yang banyak menanyakan kata "Kue Cubit" kepada Google adalah Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Pertanyaan yang disampaikan netizen berkenaan dengan resep kue cubit, cara membuat kue cubit, dan cetakan kue cubit.

4. Angeline

Kasus pembunuhan seorang anak perempuan bernama Angeline di Bali sempat menggemparkan media massa dan media sosial. Kasus ini ternyata juga menimbulkan rasa penasaran netizen Indonesia. Google mencatat pencarian informasi mengenai kasus Angeline banyak terjadi pada Juni hingga Oktober. Informasi mengenai hilangnya Angeline hingga informasi meninggalnya gadis ini banyak dicari oleh warga Bali, Lampung, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pertanyaan yang kerap dicari pada mesin pencarian Google antara lain foto-foto Angeline, kasus Angeline, pembunuhan Angeline, dan jenazah Angeline.

5. Olga Syahputra

Meninggalnya komedian Olga Syahputra menjadi salah satu pertanyaan yang banyak dicari di mesin Google. Netizen Indonesia banyak bertanya pada sekitar Februari hingga Mei 2015. Pertanyaan pada mesin pencarian Google banyak dilakukan oleh warga Lampung, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pertanyaan yang diajukan seputar penyebab meninggalnya Olga, Olga meninggal, berita Olga, hingga foto-foto Olga.

6. Dubsmash

Pencarian ini banyak dilakukan netizen sejak April hingga Desember. Aplikasi yang menyuguhkan perekaman video dubbing berbagai suara ini dicari oleh kalangan orang muda hingga orang dewasa. Pertanyaan yang kerap dicari dalam mesin Google antara lain video Dubsmash, cara men-download Dubsmash, lagu Dubsmash, cara menggunakan Dubsmash, hingga Dubsmash Indonesia. Informasi ini tercatat banyak dicari oleh masyarakat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

7. Furious 7

Film ke-7 aksi balapan liar Fast and Furious ini menjadi kata yang paling dicari netizen Indonesia selama 2015. Mereka mencari tahu film ini dan cara mengunduhnya. Pertanyaan yang banyak ditanyakan antara lain subtitle film, lagu See You Again, dan Paul Walker sang pemain yang telah meninggal akibat kecelakaan. Pertanyaan mengenai film ini paling banyak dilakukan oleh warga Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.

8. Tragedi Mina

Tragedi pada saat musim haji ini juga menyorot perhatian netizen. Banyaknya korban jiwa dalam tragedi yang terjadi pada musim haji tahun ini membuat pencarian selama September hingga Oktober terus dilakukan di mesin Google. Informasi mengenai tragedi ini banyak dilakukan oleh warga Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Pertanyaan yang dilontarkan berkenaan dengan tragedi Mina 2015, video tragedi Mina, korban tragedi Mina, dan foto tragedi Mina.

9. Goyang Dumang

Artis Cita Citata dengan lagu Goyang Dumang ini bertahan sepanjang tahun. Pencarian terbanyak dilakukan netizen pada Januari, tapi hingga Desember pencarian atas lagu ini tak juga berhenti. Google mencatat pencarian banyak dilakukan oleh warga Kalimantan Tengah, Riau, dan Lampung. Pencarian dilakukan berkenaan dengan lagu Goyang Dumang, cara mengunduh lagu Goyang Dumang, Cita Citata, dan lagu dalam format mp3.

10. Piala Presiden

Di tengah pembekuan PSSI, kompetisi sepak bola dengan nama Piala Presiden dilaksanakan menjelang akhir tahun. Pertandingan yang melibatkan banyak klub sepak bola ini menjadi topik yang banyak ditanyakan netizen sepanjang Agustus hingga Desember. Pertanyaan di mesin Google banyak dilakukan oleh warga Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jakarta. Mereka banyak bertanya mengenai jadwal Piala Presiden, Piala Presiden 2015, dan final Piala Presiden.

MAYA NAWANGWULAN