10 Mitos Keliru Soal Kesehatan

Berikut ini sepuluh mitos kesehatan tersebut.



1. Vaksin menyebabkan flu dan autisme

Menurut pakar kesehatan Dr Rachel Vreeman, ungkapan ini jelas hanya kebohongan belaka. Memang, vaksin flu mengandung virus flu tapi keadaannya sudah mati. Isu vaksin bisa menyebabkan autisme sendiri mulai beredar pada 1998 setelah adanya orang tua yang mengaku anaknya menderita autisme setelah diberi vaksin cacar, gondok, dan rubella.



2. Suplemen membuat lebih sehat

Makin banyak penelitian yang menyebutkan suplemen tidak ada pengaruhnya pada kesehatan, bahkan bisa berbahaya, sehingga mementahkan mitos sebelumnya.



3. Cuaca dingin bikin sakit

Menurut Vreeman, mitos seperti ini sangat umum di belahan bumi manapun meski kenyataannya tidak demikian.



4. Hanya 10 persen dari otak yang digunakan

Hasil penelitian modern dengan alat pemindai otak, yang mengukur aktivitas organ tersebut setiap waktu, menunjukkan bahwa kita menggunakan hampir seluruh bagian otak, bukan hanya sebagian kecil.



5. Gula berbahaya buat anak

Ada mitos yang menyebut gula bisa membuat anak-anak beringas dan overaktif, padahal tidak ada kaitannya.



6. Tetap tersadar ketika gegar otak

Jangan percaya pada mitos yang menyebut orang harus tetap tersadar ketika menderita gegar otak, cedera kepala yang tidak terlalu berbahaya dan tidak mengancam hidup. Mitos tersebut disebabkan adanya salah paham antara gegar otak dan pendarahan otak, yang bisa menyebabkan koma atau bahkan lebih buruk lagi.



7. Permen karet bertahan tujuh tahun

Lupakan juga soal mitos bahwa menelan permen karet akan menyebabkan makanan tersebut mendekam dalam perut selama tujuh tahun. Semua bahan pada permen karet, termasuk lilin dan resin, bisa dicerna dan tak mungkin selamanya berada dalam usus.



8. Membaca saat gelap merusak mata

Membaca dalam cahaya remang-remang atau menonton televisi dengan jarak terlalu dekat diklaim bisa merusak mata. Memang benar, mata perlu bekerja lebih keras untuk melakukan kedua tugas itu. Namun, tak ada bukti bahwa kedua aktivitas itu bisa berdampak jangka panjang pada mata.



9. Minum delapan gelas sehari

Secara umum, semua orang bisa saja mengalami dehidrasi. Mitos kewajiban minum air delapan gelas sehari muncul pada 1945 setelah ada pernyataan dari Food and Nutrition Board of the National Research Council bahwa orang dewasa membutuhkan 2,5 liter air sehari atau setara dengan delapan gelas.



10. Menunggu satu jam untuk berenang

Setelah makan, jangan langsung berenang. Tunggulah minimal selama satu jam. Menurut Vreeman, tak ada alasan untuk melarang orang berenang setelah makan.



