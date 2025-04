10 Negara dengan Harga iPhone Termahal hingga Termurah

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah kas Apple yang kini mencapai lebih dari 256 miliar dolar AS sebagian besar berasal dari penjualan iPhone.



Saat era iPod, Apple tentu juga telah meraup keuntungan, namun kemunculan iPhone dengan cepat mengubah mereka menjadi salah satu perusahaan paling sukses dan menguntungkan di dunia.



Menurut laman BGR, Deutsche Bank merilis daftar yang menampilkan harga iPhone 7 128GB di 33 negara berbeda.



Harga iPhone 7 128GB termurah bisa dibeli di Amerika Serikat dan Jepang dengan harga 815 dolar AS atau sekitar Rp10,8 juta, dan termahal berada di Turki seharga 1.200 dolar AS atau setara Rp15,9 juta.



Daftar negara yang menjual iPhone 7 versi 128GB termurah:



Amerika Serikat : 815 dolar AS

Jepang: 815

Hong Kong: 821

Malaysia: 846

Canada: 855

Singapura: 874

Filipina: 885

Swiss: 886

Inggris: 898

China: 899



Daftar negara yang menjual iPhone 7 varian 128GB termahal: