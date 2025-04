11 Buah Peningkat Daya Tahan dan Kekebalan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak strategi agar tetap sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sel yang paling penting terlibat dalam sistem kekebalan tubuh adalah sel darah putih. Sistem kekebalan tubuh berfungsi lebih baik dengan makanan sehat dan olahraga teratur.



Meningkatkan sistem kekebalan tubuh akan membantu kita tetap sehat karena berbagai sarana penyebab penyakit tak mampu menembus pertahanan tubuh. Beragam buah yang lezat dan bisa dibuat jus, susu kocok, atau menyantapnya secara langsung tanpa diolah akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berikut daftar buah yang berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh.



1. Jeruk

Keluarga jeruk, seperti jeruk, limau, dan lemon adalah sumber vitamin C yang baik. Vitamin C meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih, juga sumber kaya antioksidan dan bersifat antiinflamasi dan antibakteri.



2. Pepaya

Pepaya adalah buah yang sarat dengan vitamin C serta mengandung enzim pencernaan yang disebut papain dengan khasiat antiinflamasi. Pepaya juga mengandung potasium, folat, vitamin A, dan B.



3. Kiwi

Kiwi secara alami mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin C, folat, potasium, vitamin K, dan vitamin E, yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.



4. Jambu biji

Jambu biji adalah sumber nutrisi yang baik, seperti vitamin C, dan vitamin A. Jambu membantu memperkuat tubuh kita dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.



5. Kelapa

Minum air kelapa dan memakan dagingnya adalah salah satu metode terbaik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga suhu tubuh normal selama musim panas. Air kelapa mengandung setengah dari kebutuhan kalium harian.



6. Apel

Apel membantu melindungi tubuh melawan infeksi. Buah ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat bagus.



7. Stroberi

Stroberi adalah salah satu buah terbaik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Stroberi adalah gudang vitamin A dan C.



8. Mangga

Mangga adalah buah musiman yang lezat serta sumber vitamin A dan mineral penting lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan dan menguatkan tubuh.



9. Semangka

Semangka merupakan buah yang baik untuk dikonsumsi saat musim panas. Buah ini memiliki banyak mineral dan vitamin, namun keistimewaannya adalah likopen yang membuatnya efektif untuk pencegahan penyakit dan infeksi dan juga mengurangi peradangan pernapasan.



10. Pisang

Pisang adalah makanan praktis yang sangat baik karena buah ini kaya antioksidan, vitamin B6, mangan, dan potasium yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.



11. Delima

Delima mengurangi risiko penyakit jantung dengan cara mengurangi radikal bebas berbahaya dari tubuh dan efektif melawan kanker, hiperplasia, dan diabetes. Delima adalah sumber vitamin C dan B yang baik dan kaya antioksidan.



