3 Perbedaan Spek Suzuki SX4 S-Cross di Indonesia dan Versi India

TEMPO.CO , Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan model penyegaran dari Sport Utility Vehicle (SUV) New Suzuki SX4 S-Cross yang menawarkan 10 perubahan dari model sebelumnya. Mobil yang didatangkan Suzuki Indonesia dari India dengan status completely built-up (CBU) itu memiliki spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di Indonesia dan memiliki beberapa perbedaan dengan SX4 S-Cross yang dipasarkan di India.

"Kami masih masih on progress dengan kesempatan yang ada. Produk kami sudah ada diesel hybrid pada Ertiga. Untuk S-Cross kami fokus pada mesin bensin 1.500cc," kata Donny. Baca: Karakter SUV Diperkuat, Suzuki SX4 S-Cross Incar Keluarga Muda

Suzuki SX4 S-Cross terbaru hadir dengan harga Rp 268,85 juta untuk tipe transmisi automatic (AT), sedangkan tipe transmisi manual (MT) dijual Rp 256 juta berstatus on the road DKI Jakarta. Segmen konsumen mobil ini adalah karyawan yang telah berkeluarga dengan rentang usia antara 30 sampai 39 tahun.