7 Cara Agar Gampang Tidur di Malam Hari

TEMPO.CO, Jakarta -Meski sudah mandi dan minum susu hangat sebelum tidur, masih aja banyak orang yang tidak dapat terlelap. Setiap tahunnya, di Inggris, dokter menulis setidaknya 10 juta resep obat (pil) tidur.



Menurut sebuah survey yang dilakukan oleh Crampex, 86 persen penduduk dunia mengalami gangguan tidur. Beruntung, Anda dapat mengakalinya dengan tip alami dari para ahli berikut ini.



1. Napas dengan hidung sebelah kiri. Teknik yoga satu ini bertujuan untuk mengurangi tekanan darah dan merelaksasi tubuh. “Berbaring ke arah kiri, tutup (lubang) hidung sebelah kanan dengan bantuan tangan. Mulai dengan sangat perlahan, tarik napas dalam-dalam dengan (lubang) hidung sebelah kiri,” ujar Peter Smith, terapis tidur sekaligus penulis buku Sleep Better With Natural Therapies.



Peter mengatakan bahwa teknik tersebut baik saat temperatur tubuh tinggi atau menopause yang membuat seseorang terjaga sepanjang malam.



2. Relaksasi otot-otot tubuh dapat membuat Anda mudah terlelap.

“Berbaring, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan melalui hidung, pada saat yang sama tekan jari (jempol) kaki seperti Anda ingin melipatnya ke bawah kaki, setelah beberapa detik lepaskan perlahan,” jelas Charles Linden, penulis buku Stress Free in 30 Days.



Linden menambahkan, “Tarikan napas selanjutnya, lipat kaki ke arah lutut, tahan beberapa detik, lepaskan perlahan. Tarik napas kembali, rasakan kontraksi pada betis, paha, pantat, perut, dada, tangan seterusnya sampai merasa kontraksi pada seluruh tubuh Anda.”



3. Tantangannya membuat Anda terjaga.

Dengan tipuan seperti itu, pikiran akan melakukan sebaliknya. “Sleep paradox, buka mata Anda selebar mungkin, ulangi ‘Aku tidak akan tertidur’. Otak tidak akan memproses hal negatif tersebut, justru menginterpretasikannya sebagai instruksi untuk tertidur, dengan begitu otot mata terasa lelah,” jelas seorang psikoterapis Julie Hirst.



4. Mengingat kembali hal-hal sepele yang Anda alami merupakan cara terbaik untuk membersihkan pikiran dari rasa khawatir.



“Mengingat kembali percakapan, suara dan hal lain yang Anda lihat akan membantu Anda memperbaiki mental sehingga siap untuk terlelap,” ujar Sammy Margo, penulis The Good Sleep Guide.



5. Menutup mata dan memutar bola mata sebanyak tiga kali mampu membuat Anda mudah terlelap. “Memutar bola mata dalam keadaan mata tertutup merupakan stimulasi dari apa yang Anda lakukan saat tertidur. Hal tersebut dapat memicu perilisan hormon agar seseorang merasa mengantuk, melatonin,” jelas Margo.



6. Bayangkan diri Anda berada dalam situasi dimana Anda merasa bahagia.

Ssuasana tropis, perahu layar atau air laut yang tenang, bisa juga di tengah padang bunga. Selama Anda mengeksplor tempat-tempat yang membuat Anda bahagia, membayangkan saat diri Anda mencium wangi bunga, merasakan rumput di sela-sela kaki, butiran pasir bahkan mendengar suara air, tubuh merasa relaks dan siap terlelap.



7. Bersenandung. Duduk dengan posisi yang nyaman, tutup kedua mata, bahu dalam keadaan relaks, begitu pula dengan rahang, usahakan bibir dalam keadaan tertutup. Tarik napas melalui hidung dan buang perlahan melalui mulut.



“Buang napas perlahan melalui mulut dan bibir, secara bersamaan seperti bersenandung. Lakukan hingga selesai bernapas. Rasakan adanya getaran pada dada Anda selama bersenandung. Ulangi sebanyak 6 kali. Tanamkan ‘Saya siap untuk tidur’, bangun dari duduk Anda dan bersiap tidur,” jelas Dr Chris Idzikowski, penulis Sound Asleep, The Expert Guide To Sleeping Well.



MIRROR UK | ESKANISA RAMADIANI