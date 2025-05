7 Keajaiban Dunia yang Terlupakan

TEMPO.CO , Jakarta: Lupakan dulu Taj Mahal atau Borobudur. Sebetulnya masih banyak tempat-tempat menakjubkan, arsitektur unik dan langka di dunia.



Apa sajakah arsitektur yang kurang dikenal di dunia? Inilah jawaban yang diberikan sejumlah pengguna Quora.



Gedung Parlemen Rumania



Bangunan terbesar dan termahal di Bucharest, Rumania ini adalah salah satu keajaiban yang tidak dikenal. Dibangun oleh diktator komunis Nicolae Ceausescu, bangunan ini terlalu besar, "Sehingga sulit untuk mengambil foto yang sesuai dengan skalanya," kata Jann Hoke, pengacara yang bekerja di bangunan tersebut pada pertengahan 1990-an.



Dibangun pada tahun 1984, gedung neoklasik ini memiliki 12 lantai (dengan delapan lantai tambahan di bawah tanah) dan 3.100 kamar yang berukuran 330.000 meter persegi. Proyek ini menelan biaya 3,3 miliar euro, yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri itu. Untuk membangunnya, seperlima dari pusat Kota Bucharest telah diratakan, termasuk lebih dari 30 gereja dan sinagog sert sekitar 30.000 rumah.



"Karpet bermotif pada tingkat utama, dibuat ratusan meter sesuai lebar koridor, ditenun dalam gedung selama konstruksi," kata Hoke.



Masjid Agung Djenne, Mali



Dibangun pada 1907, Masjid Agung Djenne adalah bangunan lumpur terbesar di dunia. Dia dibangun hampir seluruhnya dari batu bata tanah yang dipanggang matahari, pasir dan semen dari lumpur dan plester. Hal ini dianggap salah satu prestasi terbesar dari gaya arsitektur Sudano-Sahel dan ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1988.



"Musim panas Afrika Utara yang brutal mengakibatkan retakan pada lumpur dan menjadikannya rapuh dari waktu ke waktu. Sebelum hujan tahunan yang mengikuti, penduduk setempat berkumpul dan melapisi seluruh bangunan dengan tanah liat dari kolam kering," kata Abhishek Lamba, pengguna Quora.



Benteng Derawar, Pakistan



Sebuah benteng yang sangat luar biasa. Benteng ini muncul dari gurun dalam formasi persegi yang mencolok. Dinding benteng membentuk lingkaran sekitar 1.500 meter dan tinggi 30 meter.



"Ini adalah struktur megah di tengah padang gurun Cholistan. Banyak orang tidak tahu tentang Benteng Derawar. Bahkan sebagian besar orang Pakistan tidak tahu itu," kata pengguna Quora, Faisal Khan.



Rajasthan Chand Baori, India



Ini salah satu tempat penting yang paling diabaikan di India. Rajasthan Chand Baori adalah tangga sumur persegi yang spektakuler, sedalam 13 lantai, dinding dilapisi tangga ganda yang turun sekitar 30 meter ke dasar sumur, tempat genangan air hijau zamrud menunggu.



Dibangun oleh Raja Chanda dari Dinasti Nikumbha antara 800 dan 900 Masehi, Chand Baori dirancang sesederhana mungkin agar kelihatan cantik. Dengan 3.500 anak tangganya, Chand Baori adalah salah satu yang terdalam dan terbesar dari bangunan sejenis di dunia.



Stari Most, Bosnia Herzegovina



Jika setiap bangunan penting besar memiliki cerita, Stari Most di Bosnia Herzegovina pantas dikisahkan kembali. "The Jembatan Tua atau Stari Most, seperti disebut oleh penduduk setempat, dibangun dari 456 blok batu lokal pada tahun 1566 oleh arsitek Ottoman Turki, Mimar Hajrudin. Itu jantung kota kami selama 427 tahun," kata pengguna Quora, Haris Custo.



Jembatan ini melintasi Sungai Neretva di Kota Mostar. Dengan lebar 4 meter, panjang 30 meter dan tinggi 24 meter, dia menjadi salah satu landmark yang paling dikenal di negara itu dan merupakan salah satu contoh terbaik dari arsitektur Islam di Balkan.



Tapi di tahun 1990-an, jembatan dihancurkan oleh pasukan Serbia Bosnia dan Kroasia selama Perang Bosnia. Setelah perang, kota dan jembatan mulai dibangun kembali. "Butuh waktu hampir 10 tahun untuk mempertahankan ide yang ada agar tetap hidup, dan pada Juli 2004 'jembatan tua' baru terbuka lagi," kata Custo.



Tembok Besar India



"Kita semua telah mendengar Tembok Besar Cina, tapi sedikit yang tahu bahwa India juga memiliki Tembok Besar, yang telah lama dibayangi oleh tetangganya di Timur," kata pengguna Quora, Ayush Manu.



Tembok Besar India, juga disebut Kumbhalgarh, adalah tembok terpanjang kedua di dunia setelah Tembok Besar Cina. Terletak di Rajasthan, tembok ini memiliki tebal 4,5 meter di beberapa bagian, membentang 36 kilometer dan memiliki 7 gerbang. Raja Rajasthan Rana Kumbha memerintahkan pembangunan tembok itu dibangun pada 1443.



Masjid Sheikh Lotfollah, Iran



Masjid ini terletak di Naghsh-i Jahan Square di Kota Isfahan. Masjid ini dibangun antara 1603 dan 1619 pada masa pemerintahan Shah Abbas I. Namanya diambil dari nama mertua raja, Sheikh Lotfollah, sarjana Islam Libanon yang dihormati.



Masjid ini tidak biasa, karena tidak punya menara atau halaman. "Mungkin karena masjid ini tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan umum, melainkan dibuat sebagai tempat ibadah bagi para wanita harem Syah," kata pengguna Quora, Mona Khatam.



BBC | Quora | MECHOS DE LAROCHA