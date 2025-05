7 Mitos dan Fakta tentang Flu

TEMPO.CO, Jakarta - Selama bertahun-tahun, atau mungkin berabad-abad, mitos tentang flu mengalir turun temurun melalui keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Bagaimana kita bisa tahu bahwa informasi yang diberikan itu hanya mitos atau memang fakta?



Berikut beberapa mitos tentang flu yang sering kita dengar dan apa sebenarnya faktanya, seperti dilansir Very Well.



#Cuaca dingin bikin sakit

Kita mungkin sering mendengar ibu melarang kita bermain di luar saat hujan atau dingin. Maaf bu, sakit tak hubungannya dengan udara dingin. Satu-satunya penyakit akibat udara dingin hanya hypothermia atau radang dingin, bukan flu atau pilek.



#Makan banyak agar flu cepat sembuh

Apa hubungannya makan banyak dengan sembuh? Satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan menjaga tubuh agar tidak dehidrasi dan makan bila lapar.



#Binatang menularkan flu

Tak usah khawatir hewan peliharaan akan menularkan flu. Hanya sedikit penyakit yang bisa ditularkan hewan kepada manusia dan sebaliknya.



#Vitamin C mampu meredakan flu

Vitamin C memang baik dan dibutuhkan tubuh agar tetap sehat tapi bukan berarti bisa menyembuhkan flu.



#Tak boleh berolahraga saat flu

Bila sedang flu berat, sebaiknya kita memang tak berolahraga karena akan membuat kondisi lebih parah. Tapi bila hanya pilek ringan, tak ada salahnya tetap berolahraga daripada hanya berbaring di sofa.



#Wanita hamil rentan terkena flu

Wanita hamil memang lebih rentan terserang penyakit, bukan hanya pilek atau demam.



#Tak boleh menyusui saat flu

Banyak ibu yang bertanya-tanya apakah mereka boleh menyusui bayi ketika flu. Air susu ibu sangat baik buat bayi, jadi teruslah berikan makanan bergizi itu saat ibu dalam keadaan sehat atau flu.



PIPIT



