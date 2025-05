8 Hewan Aneh: Dari Udang Hantu Sampai Lobster Buta

TEMPO.CO, New York - Sebanyak 2.700 ilmuwan dari 80 negara yang tergabung dalam Census of Marine Life telah merampungkan satu dasawarsa eksplorasi laut pada 2010. Laporan pertama mereka mengungkap ribuan spesies penghuni laut dalam beserta informasi tentang habitatnya.



Berikut ini delapan spesies paling aneh yang pernah ditemukan.



1. Udang hantu

Jenis crustacea ini tinggal di lingkungan yang sangat panas dekat gunung api bawah laut pada kedalaman 1.324 meter. Para peneliti menemukan udang bertubuh pucat ini menggunakan robot selam yang dilengkapi kamera dan lengan penjepit serta dikendalikan dari permukaan.



2. Ubur-ubur sisir bentik (Abyssobenthic ctenophore)

Spesies baru ubur-ubur sisir ini ditemukan pada kedalaman 7.217 meter di palung laut Ryukyu di lepas pantai Jepang. Ini adalah tempat terdalam bagi hewan kelompok ubur-ubur. Sebelumnya, kebanyakan ilmuwan tidak mempercayai adanya kehidupan pada kedalaman itu.



3. Lobster buta

Satwa dari genus Thaumastochelopsis ini memiliki cakar panjang yang aneh. Kelompok hewan ini sangat langka, sebelumnya hanya diwakili oleh empat spesimen. Para peneliti menemukan lobster buta pada kedalaman sekitar 300 meter dan merupakan spesies ketiga yang pernah ditemukan.



4. Copepoda emas

Makhluk aneh sekaligus menakjubkan ini adalah copepoda yang baru ditemukan. Crustacea kecil ini dikumpulkan dari jurang Atlantik.



5. Teripang transparan

Para peneliti menemukan teripang transparan pada kedalaman 2.750 meter. Ketika ditemukan, hewan aneh ini sedang merayap maju menggunakan barisan tentakel. Dengan kecepatan hanya sekitar 2 sentimeter per menit, teripang ini berjalan sambil menyapu sedimen kaya zat hara ke dalam mulutnya.



6. Neocyema

Hewan aneh dengan tubuh memanjang berwarna jingga ini diidentifikasi sebagai neocyema. Hewan tersebut ditemukan pada kedalaman 2.000-2.500 meter. Spesies dalam gambar adalah satu dari lima spesimen yang pernah tertangkap dan satu-satunya yang ditemukan di sepanjang kawasan perairan Mid-Atlantic Ridge.



7. Kepiting Yeti (Kiwa hirsuta)

Kepiting berambut ini sangat tidak lazim sehingga harus dikelompokkan ke dalam keluarga baru. Banyak yang masih belum dimengerti soal hewan ini, meski sudah dipelajari selama satu tahun. Penjepitnya diselumuti rambut yang mengandung bakteri berfilamen. Kepiting Yeti menggunakan bakteri itu untuk menghilangkan mineral beracun dari air yang dipancarkan oleh ventilasi hidrotermal di tempat hewan ini hidup.



8. Gurita Dumbo (Grimpoteuthis sp.)

Satwa ini adalah spesies baru gurita Dumbo yang ditemukan. Sebelumnya para peneliti telah mencatat delapan spesies octopoda bertubuh kenyal yang langka dan primitif ini. Gurita Dumbo melayang-layang di kegelapan laut dalam dengan mengepakkan sirip raksasa mereka yang serupa telinga gajah. Hewan aneh ini dapat tumbuh sepanjang 2 meter.



CENCUS OF MARINE LIFE | AMRI MAHBUB