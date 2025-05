8 Klub Sepak Bola Wanita Berebut Piala Bude Karwo

TEMPO.CO, Kediri - Sejumlah klub sepak bola wanita berlaga memperebutkan Piala Bude Karwo 2015. Sebanyak 8 klub tanah air bertanding di Stadion Brawijaya Kediri hingga Senin pekan depan untuk memperingati hari Kartini.



Kompetisi sepak bola perempuan milik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini merupakan laga putaran keempat Piala Bude Karwo. Bude Karwo adalah istri Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo.



Delapan klub sepak bola wanita ikut ambil bagian dalam kompetisi ini adalah klub Putri Kediri, Putri Surabaya, Putri Universitas Muhammadiyah Jember, Putri Sidoarjo, Putri Kirana Kabupaten Kediri, Banteng Muda Putri Batu, Putri Blitar, dan Putri Matador Jakarta. Mereka akan bermain dalam dua grup dan akan menentukan juara 1 - 3 pada besok Senin 27 April 2015.



Dalam laga perdana kemarin, klub tuan rumah Putri Kediri dipaksa bertekuk lutut atas tamunya Putri Surabaya dengan angka 1 : 0. Tim tuan rumah bermain sangat agresif dan menekan lini pertahanan Putri Kediri hingga membuahkan gol di menit ke-29. Kedudukan tersebut tak berubah hingga wasit membunyikan peluit panjang setelah laga berlangsung 60 menit.



Selain laga tersebut, pertandingan yang dimulai Senin 21 April 2015, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini kemarin juga menggelar laga Putri Unmuh Jember vs Putri Sidoarjo, Matador FC vs Putri Kirana, dan Putri Blitar vs Banteng Muda.



Istri Wali Kota Kediri, Fery Silviana Abu Bakar berharap ajang ini bisa menghasilkan atlit sepak bola perempuan yang mumpuni. Jika kompetisi ini bisa bergulir setiap tahun, tidak menutup kemungkinan munculnya klub sepak bola perempuan di kancah nasional dan internasional. "Selama ini sepak bola putri masih dipandang sebelah mata," katanya.



HARI TRI WASONO