8 Makanan Penggenjot Kesuburan

Banyak pria ingin memiliki tubuh sehat dan berkesan di mata pasangannya. Tapi tak sedikit dari mereka yang salah memilih makanan.



Ada delapan jenis makanan yang memberi manfaat kesehatan untuk pria yang dikemukakan ahli gizi Rob Hobson, seperti dilansir Daily Mail. Apa saja itu?



1. Sushi, salmon

Manfaat: Jantung, fungsi ereksi, kesuburan, mood atau depresi

Ikan berminyak seperti salmon segar, tuna, herring, makarel, trout, sarden, dan salmon kaleng mengandung asam lemak omega-3. Asam lemak ini harus diperoleh dari makanan, itulah mengapa makanan ini penting untuk dikonsumsi. Lemak omega-3 paling disebut bisa mengurangi risiko penyakit jantung.



Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian prematur di Inggris yang mempengaruhi lebih banyak pria daripada wanita. Dan salah satu tanda-tanda peringatan awal penyakit jantung adalah disfungsi ereksi karena tubuh membutuhkan pasokan darah yang baik untuk ereksi. Menurut Sexual Advice Association, pria berusia 40-an yang punya disfungsi ereksi memiliki risiko 50 kali lebih besar terkena serangan jantung pada 10 tahun ke depan.



Tip: Coba makan satu atau dua porsi ikan berminyak setiap pekan, baik itu dipanggang atau diasapi.



2. Paprika merah, tomat

Manfaat: Kesuburan, kesehatan prostat

Paprika merah adalah salah satu sumber vitamin C terkaya, satu porsi atau setengah paprika merah menyediakan lebih dari 200 persen asupan harian yang direkomendasikan. Biasanya, makanan yang dikonsumsi pria sehari-hari mengandung cukup vitamin C, asupan ekstra penting untuk mereka yang ingin memiliki anak karena vitaminC membantu mencegah sel sperma menggumpal yang membuat seseorang jadi tidak subur. Sayuran merah juga kaya likopen, jadi jangan lupa santap tomat, juga semangka, dan jeruk bali.



Tip: Coba santap makanan yang memiliki warna beragam setiap hari, termasuk seporsi sayur dan buah berwarna merah.



3. Kacang merah

Manfaat: jantung, kanker prostat, kesuburan

Kacang merah mengandung banyak serat yang penting untuk pencernaan dan mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes serta kolesterol tinggi. Serat juga bisa mengenyangkan dan bisa membantu diet sukses. Pria obesitas cenderung sulit memiliki anak karena kualitas sperma lebih rendah dari pria dengan berat badan ideal. Selain itu, obesitas juga meningkatkan risiko kanker prostat.



Tip: Masukkan kacang merah pada salad atau sup. Coba ganti menu dari beras putih menjadi beras merah.



4. Kacang Brasil

Manfaat: Jantung, kesuburan

Kacang memiliki kandungan lemak yang sehat untuk jantung serta vitamin E, magnesium, dan vitamin B. Lemak tak jenuh terbukti meningkatkan kadar kolesterol darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Magnesium juga baik untuk jantung karena membantu mempertahankan detak jantung teratur. Dikombinasikan dengan vitamin B, kacang bisa mengubah makanan yang Anda makan jadi energi.



Pilihlah kacang yang mentah, bukan yang dipanggang kering. Kacang Brasil punya mineral yang sangat berguna bagi pria dan selenium. Mineral ini terlibat dalam pembuatan protein yang ditemukan pada sperma dan darah yang lebih rendah pada pria yang jumlah spermanya sedikit. Selenium juga bisa menjaga imunitas tubuh. Formasi dari enzim mineral itu membantu melindungi dari kerusakan radikal bebas yang menyebabkan penuaan sel.



Tip: Makan kacang Brasil sebagai camilan atau topping yogurt atau bubur. Jangan makan dalam porsi berlebihan karena kacang mengandung kalori. Cukup konsumsi sekitar lima kacang Brasil atau 25 gram setiap kali makan.



5. Steak sapi

Manfaat: Kesuburan, kesehatan prostat.

Steik yang baik menyediakan zat besi yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Zat besi berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, menyembuhkan luka, dan perkembangan sel. Namun, jangan makan steik setiap hari, coba eksplorasi sumber lain, seperti biji-bijian, sayuran hijau, kacang, jamur, dan kerang. Mineral ini juga penting untuk sistem reproduksi pria karena dipakai untuk menghasilkan hormon pria dan ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam sel sperma, jadi penting untuk kesuburan.



Tip: Daging merah punya nutrisi tinggi, tapi batasi hingga tidak lebih dari 500 gram setiap pekan demi mengurangi risiko kanker usus.



6. Kerang

Manfaat: Rambut sehat, kesuburan, prostat

Kebotakan pada pria berhubungan pada hormon testosteron yang menyebabkan folikel rambut menyusut. Hasilnya, rambut jadi lebih tipis dan jadi sangat halus sehingga gagal menembus permukaan kulit. Sayangnya, tidak ada makanan yang bisa mencegah kebotakan karena ini berkaitan dengan genetik.



Meski demikian, asupan zat besi yang rendah dikaitkan dengan kerontokan rambut, jadi zat-zat ini penting agar penampilan tetap menarik. Zat besi juga penting untuk semua aspek sistem reproduksi pria. Itulah kenapa pria butuh zat besi lebih banyak. Kerang, udang, dan tiram juga sumber baik untuk zat besi.



Tip: Makan udang sebagai pengganti daging. Udang yang sudah dimasak juga bisa jadi camilan kaya protein.



7. Telur

Manfaat: Menguruskan badan

Telur mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh. Studi menunjukkan orang yang makan telur untuk sarapan makan lebih sedikit sepanjang hari. Protein tinggi dalam telur membuat orang tetap kenyang sehingga tidak perlu camilan. Tidak ada batas berapa telur yang boleh dimakan setiap pekan karena tidak terlalu berdampak pada kadar kolesterol.



Tip: Telur paling bagus disajikan untuk sarapan tapi ini bisa jadi pilihan lauk kapan saja.



8. Oat

Manfaat: Mood, jantung

Coba seimbangkan kadar gula darah dengan makanan kaya serat seperti oat. Makanan kaya serat bisa mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol.



Tip: Masukkan oats dalam smoothies sarapan atau topping pada makanan gurih.



