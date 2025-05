Adu Tema di Bisnis Clothing Independen Makassar

TEMPO.CO , Makassar:Kaus putih itu bergambar sketsa anggota grup musik Maroon 5. Para musikus band beraliran pop-rock asal Amerika ini menjadi obyek dalam beberapa cetakan kaus dari Synopsis—satu clothing independen di Makassar.



Clothing adalah istilah yang disematkan untuk perusahaan yang memproduksi pakaian jadi di bawah mereknya sendiri. Sedangkan Synopsis dianggap bisa mencakup cerita singkat film atau lagu. “Dalam selembar kaus ada cerita singkat dari pembuatnya, bisa juga cerita singkat dari sebuah kisah,” kata Yudhistira, pengelola Synopsis, Selasa lalu.



Ada juga kaus yang berisi potongan lirik lagu yang disusun ke bawah dengan desain huruf bervariasi. “Lights will guide you home and ignite your bones.” Itu adalah petikan lirik lagu dari band asal London, Coldplay, berjudul Fix You.



Beberapa kaus Synopsis memang menggunakan rancangan dengan tipografi, yakni seni cetak dengan teknik menata huruf lalu mengatur penyebarannya pada bidang yang tersedia. Selain sketsa dan tipografi, Synopsis melayani desain dengan teknik lainnya, seperti line art—gambar yang dibentuk dari garis-garis.



Synopsis berdiri pada Oktober 2014. Berawal dari iseng, urusan desain kaus ini tumbuh menjadi bisnis yang serius dengan rumah produksi di kawasan Sudiang. Yudhis mengisahkan, semua berawal saat dia kesulitan memilih kaus yang pas dengan seleranya. Dia lalu mencetak sendiri. “Saya suka desain tipografi dengan tulisan yang simpel,” kata pemuda berusia 21 tahun ini.



Yudhis lalu mengajak lima kawannya untuk mengelola bisnis clothing ini. Mereka berbagi tugas: ada yang menjadi desainer, editor, penyablon, dan bagian pemasaran. “Kami memulai dengan modal kurang dari lima juta rupiah,” kata Yudhis.



Demi menjaga kualitas, mereka mendatangkan bahan kaus dari Bandung, kota yang selalu menjadi rujukan dalam industri clothing dan distro di Indonesia. Kemudian Yudhis dkk berbelanja tinta dan peralatan mencetak kaus. Untuk menggambar sketsa, mereka menggunakan tablet grafis agar rancangan tangan di atas perangkat itu bisa langsung masuk ke komputer.

Saat ini Synopsis memproduksi kaus dengan desain bertema besar musik. Misalnya sketsa musikus, cerita singkat tentang asal mula nama sebuah band, atau potongan lirik lagu. Namun Synopsis juga menerima pesanan dengan desain dan isi sesuai dengan keinginan pemesan ataupun custom made.



Menurut Yudhis, kaus yang didesain berdasarkan pesanan biasanya tak lepas dari lirik atau kata-kata. Ada juga yang memesan sketsa wajah sendiri. “Pernah juga ada yang memesan kaus untuk dihadiahkan ke orang tuanya,” kata mahasiswa Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ini.



Penjualan kaus Synopsis dilakukan di jejaring sosial, yakni Twitter, Instagram, Path, dan Line. Setiap pesanan akan diantarkan ke alamat pembeli. Harga kaus dibanderol Rp 95 ribu.



Bisnis clothing independen juga dilakoni Captain Jack. Bedanya, rumah produksi yang satu ini lebih banyak mengangkat tema militer di atas lembar kaus yag didesainnya. “Kami lebih banyak memakai teknik tipografi,” ucap Irfan Marhaban, satu di antara pengelola clothing ini.



Selain tema army, mereka mengembangkan kreativitas berupa desain kata-kata yang nyeleneh. Misalnya ISIS, yang dipanjangkan menjadi Ikatan Santri Ingin Sukses. Captain Jack juga menerima pesanan cetak kaus oblong, jaket, kaus berkerah, hingga pakaian dinas harian. Sama halnya dengan Synopsis, pemasaran baju Captain Jack juga mengandalkan media sosial dengan menggunakan akun pribadi para pengelolanya.



Menurut Irfan, bisnis clothing sudah mulai berkembang di Makassar. Untuk mengatasi persaingan, rencananya Captain Jack akan mengeluarkan desain terbarunya pada Mei mendatang. “Kami juga akan memproduksi kaus untuk anak-anak, adventure, fotografer, dan bikers,” ucap mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Hasanuddin ini.



REZKI ALVIONITASARI



