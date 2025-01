Cara Pengikut Ahmadiyah Mencegah Krisis Iklim

Alumni Teknik Fisika ITB dan Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU). Menerima Mochtar Lubis Award 2011 dan Adiwarta Award 2014 untuk tulisan Investigasi. Mengikuti program Jefferson Fellowship 2009 dan economic reporting yang diselenggarakan the International Institute for Journalism (Berlin) 2011. Menjadi Redaktur Eksekutif sejak 2021.