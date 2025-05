TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, mendapatkan sambutan meriah dari sejumlah warga Pondok Kopi, Jakarta Timur. Mereka bersorak, "Hidup Ahok! Hidup Ahok!"



Ahok tampak kesulitan melangkah karena banyaknya orang yang mengerumuninya. Sejumlah pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, pun mengawal langkah Ahok bersama petugas kepolisian.



Warga Pondok Kopi itu, mulai ibu rumah tangga hingga anak-anak, terus memanggil nama Ahok. Mereka hendak berfoto bersama calon kepala daerah DKI dengan nomor urut 2 itu. "Ahok! Ahok! Ahok!" ujar mereka sambil mengacungkan dua jarinya.



Ahok kemudian menyalami warga setempat yang menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Dia juga tampak meladeni permintaan foto dan menggendong anak perempuan yang menangis karena berdesak-desakan.



Dari kerumunan banyak orang, Revanda, pelajar kelas III sekolah dasar, berhasil menerobos dan mendekati Ahok. Dia menyodorkan buku tulis dan penanya untuk meminta tanda tangan Ahok. "Pingin aku kasih lihat ke ayah, ibu, sama kakak."



Hingga kini, Ahok masih berkeliling dan menyapa warga. Sejumlah warga juga terus meneriakkan yel-yel mengiringi perjalanan Ahok untuk blusukan. "Gubernur Pak Ahok is the best, is the best!"



FRISKI RIANA

