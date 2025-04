Aktor Samuel L. Jackson Ajak Kaum Pria Tak Malu Periksa Payudara

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus produser kenamaan Hollywood Samuel L. Jackson mengajak kau pria untuk melakukan pemeriksaan payudara. Tindakan ini, menurutnya, sangat penting untk mengetahui sediini mungkin kanker payudara.

Jangan berlagak kuat, jangan berdiam diri. Jika memang merasakan hal aneh, ceritakan.” ungkap Samuel L Jackon yang ikut mempelopori gerakan kampanye agar laki-laki tak malu memeriksakan payudaranya.



Tanda-tanda kanker payudara memang lebih sering dijumpai pada perempuan. dengan alasan itu banyak laki-laki yang tak peduli terhadap isu tersebut. Samuel L. Jackson mengatakan pola pemikiran tersebut harus diubah.



Bertepatan dengan Bulan Peduli Kanker Payudara, Men’s Health bekerja sama dengan Samuel L Jackson dalam acara ‘One For The Boys’ sekaligus meluncurkan #InTheNipOfTime.



Baca: Julia Roberts Jadi Perempuan Paling Cantik 2017, Ini Rahasianya





Kampanye yang dilakukan bersama Samuel L Jackson tersebut mengajak para laki-laki untuk mengunggah video maupun foto diri mereka saat memeriksa payudaranya di media sosial lengkap dengan tanda pagar #InTheNipOfTime.



“Laki-laki memang tidak memiliki payudara, namun bukan tidak mungkin mereka terserang kanker payudara.” jelas Jackson saat syuting untuk keperluan kampanyenya. Jackson menambahkan, “Saat Anda malu untuk melakukannya, lakukan untuk masa depan Anda.”



Setidaknya, satu dari 140 orang yang mengidap kanker payudara merupakan laki-laki. Hal tersebut mematahkan stigma bahwa hanya perempuan saja yang dapat terkena kanker payudara.



Salah satu pendiri dari ‘One For The Boys’, Sofia Davis mengatakan, pihaknya ingin laki-laki juga tak malu membicarakan tentang kanker payudara, patahkan mitos dan mulai ubah pola pikir demi kesehatan diri sendiri. "Dengan meningkatkan kepedulian terhadap isu tersebut, kami berharap para laki-laki lebih memerhatikan tubuh mereka dan tak malu untuk menyuarakan apa yang dirasa aneh atau berjalan tak semestinya," katanya.



Adapun tanda-tanda awal dari kanker payudara, antara lain, kulit di sekitar payudara mulai mengerut, tekstur kulit payudara mengalami perubahan, puting menjadi lebih keras bahkan meradang, cairan berbau keluar dari puting, puting tiba-tiba masuk ke dalam seakan hilang, dan terdapat benjolan di sekitar, terutama bawah puting.



HUFFINGTON POST | ESKANISA RAMADIANI