Anda Flu? 6 Makanan Ini Bisa Mengatasinya

Saat flu, Anda memerlukan makanan yang tepat untuk dikonsumsi. Mengutip laman kesehatan webmd, ada enam jenis makanan terbaik yang sebaiknya Anda konsumsi untuk mengatasi flu.



Es Loli

Sebuah es loli dapat mengurangi sakit tenggorokan, sariawan, atau bibir kering. Es loli dapat membantu Anda tetap terhidrasi, yang merupakan kunci utama dalam memerangi flu. Dengan kata lain, mendapat cukup cairan agar suplai lendir terjaga. Tapi tak sembarang es loli bisa dikonsumsi saat flu. Penderita flu hanya boleh menikmati es loli yang terbuat dari buah asli dan tanpa air gula.



Kebab

Kebab adalah makanan yang kaya protein penting untuk nutrisi yang solid. Makan ini dapat membantu memberikan energi bagi tubuh Anda untuk melawan penyakit.



Jus Sayuran

Membuat dan makan salad mungkin salah satu hal yang Anda akan lakukan saat pulih dari flu. Cobalah membuat segelas jus sayuran rendah sodium sebagai gantinya. Anda akan melihat adanya antioksidan didalamnya yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga diri dari dehidrasi.



Sup Ayam Panas

Ada beberapa bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa sup ayam dapat membantu penyembuhan dan memiliki efek anti-inflamasi ringan. Menyantap sup ayam panas dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terlindung dari bakteri dan virus.



Bawang Putih

Usahakan menyertakan bawang putih pada setiap sajian makanan Anda ketika sedang flu. Alasannya, bawang putih memiliki sifat anti-mikroba dan efek kekebalan yang signifikan. Bawang putih juga dapat membantu mengurangi masalah pencernaan.



Jahe

Anda sakit perut? Mual? Jahe adalah obat rumah yang sering digunakan untuk menenangkan gejala ini. Beberapa studi menunjukkan jahe dapat membantu melawan peradangan. Coba tambahkan jahe parut atau dalam bentuk bubuk untuk makanan lain, atau minuman jus.







