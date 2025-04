TEMPO.CO, Jakarta – Angin kencang dan hujan es mengguyur Jakarta sejak Selasa siang, 28 Maret 2017. Akibatnya, sebuah pohon tumbang di Jalan M.T. Haryono arah Cawang. “17:30 Pohon tumbang di dpn SPBU Shell Jl. MT. Haryono (arah ke Cawang), sementara hanya jalur busway yg dapat dilintasi,” demikian ditulis akun Twitter @TMCPoldaMetro, Selasa, 28 Maret 2017.



Kondisi tersebut sempat menghambat arus lalu lintas karena seluruh jalur tertutup. Kendaraan yang melintas pun dialihkan melewati jalur bus Transjakarta. Namun, saat berita ini ditulis, proses evakuasi pohon tersebut telah selesai. Arus lalu lintas pun mulai lancar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini.



Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta (BPBD) mencatat ada 12 pohon tumbang di Jakarta akibat cuaca ekstrem ini. “Obyek pohon tumbang, penyebab angin kencang dengan durasi singkat,” tulis akun Twitter @BPBDJakarta.



Dalam keterangan yang dituliskan BPBD Jakarta tersebut, 12 pohon tumbang terjadi sekitar pukul 16.00-18.00 WIB. Berikut ini daftar lokasi pohon tumbang di wilayah Jakarta, seperti dikutip dari data BPBD Jakarta.



1. Depan Gedung BTN, Jalan Harmoni, Jakarta Pusat

2. Depan Tokyo Foto, Jalan Tebet Barat 8 No. 12, Jakarta Selatan

3. Jalan Tebet Barat 9 No. 10, Jakarta Selatan

4. Jalan BDN Cilandak No. 20 RT 02 RW 11, Jakarta Selatan

5. Depan Gedung Menara Hijau, Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan

6. Jalan Tebet Barat 10, Jakarta Selatan

7. Jalan Anggur 2, Cipete Selatan, Jakarta Selatan

8. Jalan Terogong Raya, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

9. Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan

10. Jalan Kenari, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat

11. Depan SMP Franciscus, Gang I, Jalan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat

12. Depan Bank BRI, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur.



Selain itu, sebuah baliho di depan Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, roboh akibat hujan deras pada Selasa sore. Sebuah tiang listrik di Jalan Imam Bonjol pun mengalami korsleting hingga terbakar.



”18.38 Tiang listrik terbakar, Jl. Imam Bonjol arah Taman Suropati sdh padam lalin sudah normal kembali & sdh bisa dilintasi,” cuit @TMCPoldaMetro.



INGE KLARA SAFITRI