Anies Baswedan Uji Coba OK-Otrip, Ini 4 Trayek yang Dapat Promo

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan uji coba program one karcis one trip atau OK-Otrip selama tiga bulan ke depan. Ok Otrip merupakan janji kampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dimana penumpang hanya membayar Rp 5000 untuk naik angkutan umum dan Transjakarta.