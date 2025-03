Perbesar

Pemberlakukan sistem satu arah atau one way di ruas Tol Cikopo-Palimanan, Indramayu, Jawa Barat, 28 Maret 2025. Korlantas Polri mulai memberlakukan sistem satu arah atau one way dari KM 70 ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 GT Tol Kalikangkung untuk mengurai kemacetan puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada hari ini. Antara/Fauzan