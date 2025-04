Apa Resep Bugar Mantan Menteri Pertambangan Subroto (93 Tahun)?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertambangan dan Energi periode 1978-1988, Subroto, punya resep rahasia agar tetap tampil prima pada umur 93 tahun. Meski seluruh helai rambutnya telah memutih dan perlu dibantu tongkat saat berjalan, tubuhnya masih tampak bugar. “Resep sehat itu kuncinya ada di pikiran,” kata dia, Rabu pekan lalu.

Lulusan McGill University, Kanada, ini menjaga pikirannya tetap sehat dengan menerapkan resep 4M, yakni membaca, menulis, menghitung, dan musik. “Dengan resep itu, saya tak hanya sehat, tapi menjadi pembelajar abadi,” tutur Subroto.

Membaca, kata dia, membuat pikirannya terus mengolah informasi dan pengetahuan baru. Ia berusaha membaca minimal satu buku saban hari. “Hasil bacaan itu saya tuangkan dalam tulisan untuk memperkuat daya ingat,” ujar dia.

Dua kegiatan itu perlu diikuti dengan aktivitas menghitung. Pria kelahiran Surakarta ini mengaku rajin memantau statistik perekonomian. Ia membuktikannya dengan piawai menyebut angka-angka dengan sangat detail, misalnya kapasitas produksi minyak yang mencapai 815 ribu barel per hari dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia sebesar US$ 3.950. “Berhitung melatih logika saya terus berjalan,” kata dia.

Musik melengkapi resep Subroto menjaga pikirannya tetap sehat. Ia menyukai semua jenis musik, tapi satu genre yang bisa membuatnya duduk berlama-lama yakni musik gamelan. “Musik memberi harmonisasi dalam keseharian,” ia menjelaskan..

Raymundus Rikang