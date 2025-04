Apple Rilis Dua iPad Pro Terbaru dengan Sederet Kelebihan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple memperbarui line up iPad Pro dengan menambah model 10,5 inci dengan bezel yang lebih ramping dan berbodi logam. Selain itu diluncurkan pula model 12,9 inci yang hadir dengan Retina Display hasil desain ulang.



kedua model ini sudah dilengkapi panel True Tone milik Apple yang baru, yang diklaim memiliki kinerja tinggi. Panel itu bisa menampilkan color gamut yang lebar, pantulan rendah, kecerahan 6.000 nit dan dukungan HDR, sehingga mampu memutar konten multimedia yang trendi.



Namun pembaruan yang paling penting adalah layar 120Hz. Teknologi baru tersebut menjadikan Apple pemimpin industri dalam hal latensi 20ms saat digunakan dengan Apple Pencil.



Panel juga mendukung variable redresh rate, sehingga pengguna dapat menikmati gerakan cepat Pencil ketika dibutuhkan dan kemudian menghemat energi saat Pencil bergerak lambat atau statis.



Baca: Daftar Perangkat Apple yang Kebagian iOS 11



Dua perangkat tersebut diklaim mampu bertahan hingga 10 jam dengan dukungan fitur pengisian cepat. Selain transfer daya yang cepat, USB 3 juga memfasilitasi transfer data yang cepat.



Selain itu, tablet didukung oleh chipset Apple A10X Fusion dengan enam inti CPU dan dua belas inti GPU. Apple mengatakan telah menambahkan 30 persen kinerja CPU dan 40 persen kinerja GPU dari chipset generasi sebelumnya.



iPad terbaru itu juga menjanjikan dari segi kamera. Keduanya menggunakan kamera milik iPhone 7 yang berarti dibekali sensor 12MP dengan lensa f/1.8, lengkap dengan OIS dan kamera HD 7MP di bagian depan.



Dari segi perangkat lunak, iOS 11 hadir dengan beberapa fitur baru yang hanya akan dinikmati oleh dua iPad baru tersebut, di mana akan ada dukungan drag and drop dan tampilan multi-jendela untuk aplikasi yang dapat diposisikan secara bebas di antarmuka dan dipasang pada tempatnya.



Baca: Apple Umumkan iOS 11 dengan Banyak Fitur Baru, Apa Saja?



Dukungan iOS tersebut menghadirkan perbaikan baik visual maupun fungsional dan kini berfungsi seperti taskbar, bahkan dilengkapi dengan tiga ikon prediktif yang terletak paling kanan.



Perangkat lunak lain pada dua iPad Pro tersebut meliputi keyboard berukuran penuh, multi-select, serta penggunaan aplikasi File milik Apple. Aplikasi File kemungkinan nantinya juga akan dirilis pada iOS secara luas, sehingga pengguna iPhone dapat menggunakannya juga.



Duo iPad Pro tersebut ditawarkan mulai dari 649 dolar AS (sekitar Rp8,4 juta) untuk varian 64GB 10,5 inci hingga 1.099 dolar AS (sekitar Rp14,3 juta) untuk varian 512GB 12,9 inci.



Kedua perangkat Apple tersebut akan dikirimkan dalam iOS 10 dengan upgrade ke iOS 11 yang direncanakan akan hadir pada musim gugur ini menurut laman informasi teknologi komunikasi GSM Arena.



ANTARA