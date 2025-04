Arie dan Harpit Sabet Gelar King of Jazz dan King of Brio

King of Jazz dan King of Brio berhak menerima hadiah uang tunai sebesar Rp 50 juta, 1 st Runner Up King of Jazz akan menerima Rp 40 juta dan 2 nd Runner Up King of Jazz berhak atas uang Rp 30 juta. Sementara King of Brio akan menerima hadiah uang tunai sebesar Rp 50 juta, 1 st Runner Up King of Brio akan menerima Rp 40 juta dan 2 nd Runner Up King of Brio berhak atas uang Rp 30 juta.

Pengunjung mangamati finalis mobil Honda Jazz dan Honda Brio modifikasi saat dimulainya kontes modifikasi 'Honda Jazz dan Brio 'Honda Jazz & Honda Brio Tuning Contest (JBTC) 2017' di Jakarta, 9 November 2017. Kontes modifikasi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2015 itu akan menyeleksi 20 peserta finalis yang terdiri 10 Honda Jazz dan 10 Honda Brio. ANTARA FOTO/Zarqoni Maksum