Arus balik kendaraan pemudik melintasi Lingkar Nagreg saat polisi memberlakukan one way dari arah Malangbong sampai Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat puncak arus balik lebaran, 6 April 2025. Polisi memberlakukan one way di semua jalur mudik Pulau Jawa saat arus balik ke Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan arus balik pemudik diperkirakan akan berlangsung sampai besok. Tempo/Prima Mulia