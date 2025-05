AS Roma Berlaga di Jakarta, Bagaimana Antusiasme Romanisti?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Roma Club Indonesia Mei Dwi Kuncoro memperkirakan sekitar 5.000 Romanisti--julukan penggemar AS Roma--akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno pada AS Roma Day 2015. Dia berujar, hingga saat ini, Romanisti dari beberapa daerah telah tiba di Jakarta.



"Bahkan ada Romanisti dari Singapura, Thailand, dan Vietnam yang akan menyaksikan laga AS Roma Day 2015," ucap Kuncoro ketika dihubungi Tempo, Jumat, 24 Juli 2015.



Kuncoro menjelaskan, Romanisti terbanyak yang akan menyaksikan pertandingan besok berasal dari Pulau Jawa. "Hampir 70 persen Romanisti yang akan hadir besok berasal dari kawasan Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," tuturnya.



Sedangkan Romanisti di luar Pulau Jawa, kata dia, banyak yang tak bisa hadir lantaran terkendala masalah transportasi. "Namun, pada dasarnya, mereka semua antusias," ucap Kuncoro.



Laga bertajuk AS Roma Day 2015 ini akan berlangsung Sabtu malam, 25 Juli 2015, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut, tim Roma akan dibagi menjadi dua: White Team dan Red Team. Laga tersebut akan berlangsung selama 2 x 45 menit. Tak hanya itu, untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Red Team, sementara Julia Perez di White Team.



GANGSAR PARIKESIT