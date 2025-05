TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan tak bisa menonton laga AS Roma Day 2015 yang akan digelar Sabtu malam, 25 Juli 2015. Dia menuturkan, jika ia memiliki agenda lainnya yang tak bisa ditinggalkannya.



"Titip salam saja ya buat pemain AS Roma," tutur Menteri Imam di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jumat, 24 Juli 2015.



Menteri Imam mendukung tour yang dilakukan AS Roma ke Indonesia. Dia menjelaskan, kedatangan AS Roma ke Indonesia merupakan solusi tepat untuk menyisiasati sanksi federasi sepak bola dunia, FIFA, pada Indonesia.



"Semakin banyak klub yang datang ke Indonesia maka akan semakin baik," ujar Menteri Imam.



Laga bertajuk AS Roma Day 2015 ini akan berlangsung esok hari, Sabtu malam, 25 Juli 2015 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut, Tim Roma akan dibagi menjadi dua, white team dan red team. Hal tersebut dilakukan lantaran AS Roma tak diperkenankan FIFA untuk berinteraksi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) maupun klub yang berada di bawah naungan PSSI.



Laga tersebut akan berlangsung selama 2x45 menit. Tak hanya itu, untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Red Team, sedangkan Julia Perez di White Team.



GANGSAR PARIKESIT