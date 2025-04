Asam Manis Blueberry Krim Lemon

TEMPO.CO, Jakarta - Siang yang panas enaknya dihadapi bersama sepotong kudapan yang terasa manis sekaligus asam di mulut. Segar, apalagi kalau dinikmati dalam kondisi dingin.



Mengutip laman eatingwell, ada satu resep yang mudah dibuat karena tak perlu alat pemanggang, tapi rasanya memenuhi kriteria tadi. Namanya, Blueberries with Lemon Cream.



Dilihat dari komposisi bahannya, buah beri mengandung antioksidan, anti-inflamasi, serta zat anti-penuaan yang dapat mencegah penuaan dini. Buah ini juga mengandung antibiotik yang dapat mencegah infeksi pada saluran kemih.



Adapun lemon mengandung vitamin C dan Anda bisa memilih krim keju rendah lemak demi menjaga berat badan ideal. Berikut ini bahan-bahan yang diperlukan dan cara membuat Blueberries with Lemon Cream.



Bahan:

- 400 gram krim keju rendah lemak

- 200 mililiter yoghurt vanilla

- 1 sendok teh madu

- 2 sendok teh kulit lemon parut

- 300 gram buah beri biru



Cara membuat:

- Campurkan krim keju, yoghurt dan madu. Kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi hingga lembut.

- Tambahkan kulit lemon, aduk rata.

- Tuangkan krim lemon ke atas blueberry.

- Sajikan.

- Jika tidak segera disantap, tutup dan dinginkan hingga 8 jam.



DINA ANDRIANI



