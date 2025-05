Asosiasi Karaoke Ngotot Ingin Buka Selama Ramadan

TEMPO.CO, Surabaya-Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (Aperki) mendesak Pemerintah Kota Surabaya mencabut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan. Mereka meminta agar selama Ramadan, tempat karaoke keluarga tetap diperbolehkan buka.



Wakil Ketua Dewan Pembina Aperki Santoso berdalih para pengusaha karaoke keluarga merugi jika harus tutup selama sebulan. "Kami harus bayar gaji dan tunjangan hari raya , tapi nggak ada pemasukan," kata Santoso seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Rabu 18 Februari 2015.



Meski mengaku rugi, namun Santoso enggan menyebut berapa nilai kerugiannya. Ia hanya mengatakan bila sehari saja tutup, rata-rata pengusaha karaoke kehilangan pendapatan 10 persen.



Aperki yang memiliki sembilan rumah karaoke keluarga di Surabaya ini hanya ingin dihormati. Apalagi, kata Santoso, usahanya tidak ilegal. Santoso berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa mengubah peraturan atau setidaknya mengembalikan kepada Peraturan Daerah Tahun 2003 dan 200 tentang Kepariwisataan. Sebab larangan buka selama Ramadan, ujar Santoso, hanya berlaku di Surabaya. "Di Jakarta dan di Bali tetap buka," katanya.



Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Adi Sutarwijono meminta Dinas Pariwisata memberikan aturan yang lebih rinci untuk membedakan mana karaoke keluarga dan mana yang khusus dewasa. "Harus diatur secara ketat, by name by address," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.



Kepala Bidang Rekreasi Hiburan Umum Dinas Pariwisata Surabaya Fauzi M. Yos berkukuh menolak permintaan Aperki. Pria yang akrab disapa Yos ini tetap berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012. "Ini kan hanya diskusi, masing-masing melihat dari sisi yang berbeda," kata dia.



Jika memang Aperki mengeluhkan soal kerugian, kata dia, seharusnya mereka juga bisa membeberkan jumlah keuntungannya. Menurut Yos aturan yang digunakan Pemerintah Kota Surabaya sudah jelas dan tidak akan mengubah kebijakan tentang larangan tersebut.



AGITA SUKMA LISTYANTI