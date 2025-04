Atasi Kemacetan Asian Games 2018, DKI AnggarkanRp 11,9 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno optimistis persiapan Asian Games 2018 dapat selesai sesuai target. Hanya saja masih ada kendala yang bakal dihadapi peserta pada saat perhelatan digelar, yaitu kemacetan lalu lintas. “Nanti dipikirkan rekayasanya, nanti akan kita antisipasi,” katanya dalam rapat penyelenggaraan Asian Games di Gelora Bung Karno, Ahad, 12 November 2017.



Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 11,9 miliar untuk mengantisipasi kemacetan saat Asian Games berlangsung. “Untuk membuat marka jalan, rambu, dan jalur,” jelasnya.



Andri mengatakan, jarak antara wisma atlet dan arena pertandingan relatif tidak terlalu jauh. Namun jika dihadang kemacetan mereka tidak bisa datang tempat waktu. “Target lama perjalanan 34 menit,” katanya.



Baca:

Sandi Periksa Arena Asian Games: on Time, on Budget, on ..