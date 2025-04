Bahas Reklamasi, Djarot Bertemu Gubernur Banten Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu, 23 Agustus 2017. "Saya dengar, besok Gubernur Banten ke sini," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah di Balai Kota DKI, Selasa, 22 Agustus 2017.



Saefullah mengatakan, pertemuan Djarot dan Wahidin Halim akan membahas sejumlah hal, salah satunya soal reklamasi. "Banyak hal, soal lingkungan hidup, sampah, pemanfaatan lahan, transportasi, pangan, reklamasi," kata dia.



Menurut Saefullah, dari pembahasan tersebut nantinya akan menghasilkan kesepahaman antara Gubernur DKI dan Banten. Salah satunya tentang pembangunan jembatan penghubung Dadap, Tangerang, dengan Pulau C dan D reklamasi Teluk Jakarta.



Jembatan sepanjang 5 kilometer itu akan menjadi akses baru yang menghubungkan Tangerang dan Jakarta. Sumber pendanaan jembatan nantinya berasal dari pengembang Pulau C dan D, yaitu PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan grup Agung Sedayu.



Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto, akses baru itu akan mengurangi beban kendaraan dan kemacetan di wilayah utara Kabupaten Tangerang dan sekitar Bandara Soekarno-Hatta.



Jembatan ini akan terhubung dengan arus kendaraan dari Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, melalui Jalan Raya Perancis, akses jalan DKI, arus lalu lintas dari Jalan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten dan Jalan Teluk Naga.



Sebelumnya, Djarot direncanakan mengunjungi Banten untuk menandatangani memorandum of understanding terkait pembangunan jembatan tersebut. Namun rencana itu berubah dan pertemuan diputuskan di Balai Kota Jakarta.

FRISKI RIANA