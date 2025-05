Bahrain-Kolombia 0-6, Ternyata Falcao Bisa Tampil Bagus

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Radamel Falcao, yang tampil jelek di Manchester United dan tak mau memperpanjang masa peminjamannya dari AS Monaco di Old Trafford, ternyata bisa main bagus ketika kembali membela Kolombia dalam pertandingan persahabatan internasional di Bahrain, Jumat, 27 Maret 2015.



Falcao mencetak dua gol buat Kolombia yang mengalahkan tuan rumah Bahrain secara telak 6-0. Falcao, yang hanya bisa mencetak empat gol dalam 22 kali penampilan bersama Manchester United, kini hanya tinggal butuh mencetak satu gol lagi untuk menyamai rekor pemain tim nasional Kolombia, Arnoldo Iguaran, yang mencetak 24 gol dalam pertandingan internasional.



Falcao juga memberi umpan yang membuat rekannya, Carlos Bacca, mencetak gol sebelum penyerang pinjaman Manchester United itu membobol gawang Bahrain dua kali, yaitu melalui tendangan voli dan tembakan pelan di depan gawang Bahrain. Gol dalam babak kedua dari Adrian Ramos dan pemain debutan, Johan Mojica dan Andres Renteria, memantapkan kemenangan Kolombia.



Falcao absen dari membela Kolombia dalam putaran final Piala Dunia tahun lalu di Brasil setelah mengalami cedera di lututnya. Sekarang Falcao mencetak 23 gol dalam 55 pertandingan internasional bersama Kolombia.



Masa peminjaman Falco di Ol Trafford, Manchester, pada awal musim kompetisi sekarang, 2014-2015, dengan gaji 265 ribu poundsterling atau sekitar Rp 5,12 miliar per pekan akan berakhir pada akhir musim ini. Hal tersebut akan terjadi ketika Manchester United mesti menentukan apakah klub raksasa Liga Primer Inggris jadi membeli Falcao dari AS Monaco dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu 43,5 juta poundsterling atau setara Rp 849,34 miliar.



Pada awal pekan ini Falcao mengisyaratkan akan meninggalkan Manchester United karena ia jarang dipasang sebagai pemain starter oleh pelatih Louis van Gaal. “Saya butuh sebuah tempat di dalam sebuah klub ketika saya bisa bermain dan masa depanku berlanjut,” kata Falcao yang bermain 72 menit melawan Bahrain sebelum diganti.



BBC | SKY SPORTS | HARI PRASETYO