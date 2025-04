Banjir, Flu Mengancam! Simak Ini Agar Tak Semakin Parah

TEMPO.CO, Jakarta --Banjir kepung Jakarta pagi ini. Hujan memang turun sejak malam tadi, bahkan kemarin gerimis tak kunjung henti. Beberapa penyakit mengancam di situasi hujan dan banjir seperti itu. Paling tidak flu dan pilek. Agar kondisi tak tambah buruk, dokter keluarga dari Klinik Puri Mutiara Dr M Saptadji, memberikan beberapa tips sebagai berikut.



1. Tetap terhidrasi (cukup cairan)

Mempertahankan hidrasi yang baik adalah penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan menjaga hidung tetap lembab. Minum banyak cairan, katanya. Sup ayam juga merupakan cara yang bagus untuk membuat tubuh tetap terhidrasi dan memberikan elektrolit.



2. Mandi air hangat

Dalam kondisi flu, cobalah dulu mandi air hangat dengan menempatkan kepala Anda di bawah pancuran air hangat. Anda akan menghirup uap yang akan cepat melembabkan bagian hidung Anda.



3. Karbohidrat.

Konsumsi karbohidrat yang sehat, yang menyediakan energi bagi tubuh, Seperti bijian alami, roti dan pasta adalah cara yang baik untuk meningkatkan metabolisme dan meningkatkan daya tahan tubuh. Karbohidrat juga bekerja dengan baik untuk menjaga kita secara internal hangat dan membantu mencegah tubuh dari flu.



4. Olahraga teratur.

Beberapa latihan seperti, berjalan-jalan, juga akan memberikan badan Anda dorongan meningkatkan metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Tapi, jangan memaksakan diri , karena badan Anda dapat mengatur pemulihan kembali. Berjalan-jalan dalam kondisi lembab merupakan bonus tambahan untuk membantu melembabkan hidung Anda.



5. Antihistamin.

Antihistamin dan obat batuk kadang diberikan oleh dokter , untuk mengurangi gejala flu , dengan melegakan saluran hidung, mengurangi sekresi , ingus mengering. Ini bekerja awalnya untuk hidung tersumbat.



6. Atur porsi kafein, makanan asin, pedas dan manis

Kafein (kopi, cokelat) adalah obat perangsang physcoactive . Karena penting dalam mengobati flu untuk tetap terhidrasi, Makan yang asin, manis dan pedas juga bekerja untuk mempercepat meningkatkan sistem imun tubuh. Hanya saja porsinya jangan berlebihan karena malah justru akan membuat Anda dehidrasi.



7. Tetap Hangat.

Menjaga tubuh tetap hangat, dan terutama menjaga tubuh dari udara dingin, penting untuk menangkis pilek. Keadaan tubuh dingin menurunkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah kemampuannya untuk melawan pilek.



8. Vitamin C dan Zinc.

Sudah terbukti Vitamin C dan Zinc membantu meningkatkan sistem imun dan membantu melawan pilek. Zinc diberikan dalam waktu 24 jam dari timbulnya gejala mengurangi durasi dan keparahan pilek biasa pada orang sehat. Ketika Zinc ada dalam diet untuk setidaknya lima bulan, mengurangi insiden flu.



9. Istirahat

Istirahat dan tidur yang baik akan membantu membangun sistem kekebalan tubuh Anda. Jam istirahat ditambah jika cuaca sudah terasa tidak menentu alias ekstrim.



SUSAN

