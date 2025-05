TEMPO.CO, Jakarta - Firma analisis Sensor Tower menyatakan Pokemon GO memimpin pendapatan game telepon seluler dengan meraup pendapatan kotor lebih dari US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun hanya sebulan setelah peluncurannya.



Pendapatan tersebut dua kali lipat dari hasil yang diperoleh game Clash Royale setelah 30 hari pertama peluncuran, dan juga dua kali dari perolehan Candy Crush Soda Saga pada sebulan pertama ketersediaannya.



Pendapatan Pokemon GO berasal dari pembelian aplikasi dari para pemain. Di antara item yang ditawarkan adalah Poke Balls, yang digunakan untuk melempar pokemon dalam usaha menangkap mereka.



Para pemain juga membayar untuk beberapa item yang menarik pokemon, seperti Lure dan Incense. Pendapatan Pokemon GO diprediksi terus meningkat bersamaan dengan peluncuran game tersebut di lebih banyak negara.



Peluncuran Pokemon GO di Jepang pertengahan bulan lalu mempertajam tren kenaikan itu. Dan pada Sabtu, 6 Agustus 2016, game itu resmi meluncur di 15 negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.



Para penggemar pokemon di negara-negara lain, seperti Cina, Korea Selatan, dan India masih menunggu kabar dari Niantic untuk meluncurkan Pokemon GO di wilayah mereka, demikian seperti dilansir laman Phone Arena.



