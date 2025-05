TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Muenchen dikabarkan sudah mempersiapkan Carlo Ancelotti sebagai pengganti Josep Guardiola musim depan. Ancelotti akan menukangi Robert Lewandowski cs, jika Bayern dan Guardiola gagal menemukan kata sepakat pada Desember ini.



Guardiola memang dikabarkan akan meninggalkan Bayern Muenchen akhir musim ini. Dia dikabarkan akan menjadi pelatih Manchester City musim depan menggantikan Manuel Pellegrini.



Bayern sebenarnya masih ingin mempertahankan Guardiola. Namun, pernyataan pelatih asal Spanyol itu menyatakan tak ingin berlama-lama di satu klub membuat kubu Bayern mengambil langkah antisipasi dengan menyiapkan penggantinya.



Guardiola menjadi pelatih Bayern Munchen sejak 2013. Dia dianggap cukup sukses dengan mempersembahkan lima trofi selama dua tahun belakangan. Dia membawa Bayern menjuarai Bundes Liga dua tahun berturut-turut dan satu gelar Piala Jerman pada 2013-2014. Dia juga membawa Bayern menjadi juara Piala Super Eropa 2014 dan Kejuaraan Dunia Antarklub pada 2014.



Namun, Guardiola masih belum mampu membawa The Bavarians menjadi juara Liga Champions. Catatan terbaiknya bersama Bayern Muenchen hanyalah menjadi semifinalis dua tahun belakangan.



Sementara calon penggantinya, Ancelotti, juga bukan pelatih sembarangan. Pria Italia itu berhasil membawa Real Madrid menjadi juara Liga Champions untuk kesepuluh kalinya dalam dua tahun lalu. Dia juga sempat dua kali berjaya bersama AC Milan di Liga Champions pada 2002-2003 dan pada 2006-2007.



Saat ini, Ancelotti sedang menikmati masa liburannya setelah dipecat oleh Real Madrid awal musim ini. Dia dikabarkan sempat menolak kembali ke AC Milan karena ingin menikmati waktu berliburnya. Pelatih 56 tahun itu juga sempat dikabarkan akan menjadi pelatih Liverpool setelah The Reds mendepak Brendan Rodgers pada September lalu.



