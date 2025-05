TEMPO.CO, Jakarta - Hasil pemetaan terbaru tim riset dari Universitas Yale menunjukkan bahwa bumi ditumbuhi lebih dari tiga triliun pohon. Perkiraan para peneliti ini hampir delapan kali lipat angka sejumlah estimasi populasi pohon sebelumnya.



Masalahnya, jumlah pohon saat ini telah berkurang hampir separuh dari populasi yang ada sebelum peradaban manusia berkembang. Dengan menggunakan kombinasi citra satelit, data peta hutan, dan teknologi superkomputer, tim peneliti mampu memetakan populasi hutan di seluruh dunia dengan detail.



Penghitungan detail itu --untuk mendekati angka-- hingga areal satu kilometer persegi. Laporan yang dipublikasikan dalam jurnal Nature, pekan lalu, tersebut adalah hasil studi populasi pohon yang paling lengkap.



Definisi pohon dalam riset ini adalah tanaman dengan diameter batang minimal 10 sentimeter dan tinggi sekitar dada orang dewasa. Jumlah pohon yang didata mencapai 3,04 triliun. Ini setara dengan 422 pohon untuk setiap manusia di bumi.



Namun, berdasarkan peta proyeksi dan tutupan hutan milik Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi pohon sebetulnya sudah menyusut sekitar 46 persen.



“Pohon adalah organisme paling penting sekaligus rentan di bumi, tapi baru kali ini kita berhasil mengetahui kondisi dan distribusi mereka,” kata pemimpin studi, Thomas Crowther, peneliti dari Yale School of Forestry & Environmental Studies in New Haven, Connecticut.



Thomas Lovejoy, ahli biologi konservasi dari United Nations Foundation, mengatakan hasil riset itu tidak mengesampingkan laju deforestasi yang tengah terjadi saat ini. “Riset itu tidak menyatakan luas hutan bertambah, hanya menunjukkan ada lebih banyak pohon di dalamnya,” kata Lovejoy seperti ditulis The Washington Post.



Hasil sensus ini bisa menjadi petunjuk distribusi satwa dan tanaman di dunia, efek perubahan iklim, dan bagaimana pohon membentuk lingkungan. Menurut peneliti, pohon berperan penting dalam siklus karbon global. Hutan menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen.



Crowther mengatakan pohon bisa menyimpan karbon dalam jumlah besar. Hal ini sangat penting dalam perputaran nutrisi, kualitas air dan udara, serta hidup manusia. Namun selalu ada kendala untuk mengetahui berapa jumlah pohon yang ada di bumi. Tak ada yang tahu bagaimana penghitungan populasi pohon harus dimulai.



Riset ini dilakukan setelah kelompok anak muda Plant for the Planet bertanya kepada Crowther tentang jumlah pohon saat ini. Estimasi sebelumnya menyebutkan ada 400 miliar pohon atau sekitar 61 pohon untuk setiap manusia.



Tapi data itu hanya didapat dari citra satelit dan estimasi dasar tanpa memasukkan data kehutanan resmi. “Saya awalnya juga tak bisa menebak, dan hasil riset ini sungguh mengejutkan karena kita bicara soal triliunan pohon,” kata Crowther seperti ditulis Livescience.



NATURE | LIVESCIENCE | SCIENCEDAILY | THE GUARDIAN| GABRIEL WAHYU TITIYOGA