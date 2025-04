Begini Keindahan Kreasi Hijab Modern Dewi Matahari

TEMPO.CO, Jakarta- Ada yang berbeda suasana kota Bandung pada Kamis lalu, 23 Maret 2017. Di Kota Kembang, hari itu, peorang perancang muda, Anggiasari Mawardi melakukan pagelaran busana tunggal berjudul "Hina'ea". Perancang yang sudah merintis kariernya selama kurun waktu enam tahun ini mencanangkan niat untuk mengajak lebih banyak orang mengenal fashion hijab dengan konsep show tunggal.(Baca:Rambut Subur dengan Minyak Kemiri?Simak Tips Ini!)



Dalam event ini, Anggiahandmade menggelar pagelaran fashion show tunggal bertemakan Hina’ea yang memiliki arti Dewi Matahari.



Melalui tema ini, Anggiahandmade ingin menampilkan kreasi-kreasi busana muslim dengan perpaduan warna Nude & Pastel yang menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari masyarakat dunia. Dimana mereka yang setiap harinya melakukan aktifitas di kantor, special moment dengan kerabat, dan aktifitas sehari-hari – menikmati indahnya fashion hijab yang simple dan ready to wear bagi siapapun.



Perancang yang merintis karier sejak tahun 2011 ini merupakan seorang perancang yang terus berupaya menjadi fashion label yang menginpirasi dan selalu menghadirkan kreasi busana muslim terbaru.



Untuk memperkuat misi Indonesia menjadi pusat mode busana muslim dunia, melatari Anggiahandmade selalu menciptakan karya- karyanya dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hijab muslim Tanah Air.(Baca: Ini Jumlah Kalori yang Terbakar Jika Beres-beres Rumah)



Beriringan dengan hal tersebut, Anggiahandmade concern dalam melakukan syiar hijab di panggung-panggung busana level nasional maupun internasional di setiap tahunnya. Antara lain melalui Hijab fashion Week (2012), Moslema in Style (2013), Bandung Fashion Week (2013), Indonesi Islamic Fashion Fair (2013), Indonesia Moslem fashion Week (2014), Indonedia Fashion Week (2014-2016), Paris Fashion Week (2016), Istanbul Modest fashion Week (2016), Malaysia Fashion Week (2016) dan Jakarta Fashion Week (2015-2017).



Dalam fashion show tunggal ini mempersembahkan 50 koleksi outfit by Anggiasari Mawardi dengan kategori casual ready to wear, office wear dan party dress. Untuk kategori office wear outfit akan bermain pada warna monokrom yang akan terkesan rapih dan clean. Dan untuk kategori party Dress akan menojolkan dari bentuk A Line yang akan dijadikan dasar silhoutte pada hampir semua koleksinya



Pagelaran fashion show tunggal Anggiahandmade kali ini tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak yaitu D'Fashion textile n tailor, Sari Ayu martha tilaar , Peta Park, Natana Shoes, Truf , Perkyrusn, eveseitch mxr studio dan mirrorcle photography.



Anggiahandmade berharap dengan diadakan pagelaran show tunggal ini akan memberikan inspirasi dalam berbusana muslim, dapat meluaskan market busana muslim anggia handmade sendiri, semakin diketahui oleh para pecinta fashion tanah air dan memberikan nuansa baru dalam industri fashion.



HADRIANI P.

