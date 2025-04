Bentuk dan Kencangkan Otot-otot Tubuh, Pilih Olahraga yang Tepat

TEMPO.CO, Jakarta - American Council on Exercise secara berkala mengadakan riset untuk mencari olahraga yang dapat Anda lakukan untuk membentuk otot-otot tubuh, mulai dari lengan hingga perut. Riset tersebut juga bertujuan untuk menemukan olahraga apa yang sesuai untuk masing-masing otot.



"Dengan kata lain, aktivitas apa yang dapat memaksimalkan kerja otot,” ujar Jessica Matthews, M.S., profesor dari Miramar College, Sandiego, California, Amerika Serikat, sekaligus penasihat senior pendidikan kesehatan dan kebugaran di American Council on Exercise.



Matthews menjelaskan, bukan berarti olahraga tersebut lebih baik dilakukan daripada olahraga lain. "Terutama bagi Anda yang hanya memiliki waktu dua atau tiga hari luang dalam satu minggu, sangat penting untuk melakukan olahraga yang memaksimalkan kerja otot dalam waktu yang terbatas," katanya.



Riset tersebut mengungkapkan bahwa dumbbell menjadi alat ideal untuk membentuk otot bahu dan lengan. Sebab, otot bahu dan lengan tidak akan terbentu hanya dengan melakukan satu jenis olahraga saja, seperti angkat beban.



Olahraga seperti dumbbell shoulder press, kata Matthews sangat efektif bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk berolahraga namun ingin memiliki tubuh ideal (berotot). Tidak hanya terbukti sangat efektif membentuk otot tubuh bagian atas, gerakan tersebut juga dapat mengurangi rasa nyeri pada bagian bahu (bahu tegang).

dumbbell shoulder press (YouTube)



"Mereka yang mencari olahraga (bahu) aman dan lebih efektif sangat direkomendasikan untuk melakukan dumbbell shoulder press,” ujar Matthews.



Triangle pushups menargetkan otot trisep. Caranya mulai dengan posisi push up normal, lalu dekatkan kedua telapak tangan (membentuk segitiga), untuk menjaga keseimbangan lebarkan kedua kaki. Beban tubuh pada posisi tersebut akan terpusat pada tangan (otot trisep) dan bahu. “Variasi push up tradisional tersebut menguatkan dada, bahu dan perut,” ujar Matthews.



Matthews menambahkan, “Barbell bench press dan pec deck sangat efektif menargetkan dua otot besar pada dada, sehingga menjadi pilihan ideal bagi mereka yang tertarik dengan hypertrophy – membesarnya otot akibat jaringan otot mengembang.”

Dumbbell shoulder press. (Men'sHealth)



Bagaimana dengan otot bagian bawah tubuh? Menurut Matthews, saat otot tubuh bagian atas bekerja keras, terkadang bagian pinggang ke bawah terlupakan. Oleh sebab itu squat menjadi pilihan paling tepat untuk menargetkan otot bagian bawah tubuh.



"Dengan melakukan squat, otot, mulai dari pinggang hingga kaki sama-sama bekerja. Sebab, squat membutuhkan kestabilan dan mobilitas (kelincahan),” tutur Matthews.memberikan penjelasan tentang gerakan olahraga yang tepat untuk otot-otot tubuh bagian bawah.



MEN’S FITNESS | ESKANISA RAMADIANI