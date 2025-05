Berebut GBK, Penggemar Timnas dan One Direction Beradu Cuit

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar One Direction dan tim nasional Indonesia beradu cuit di media sosial. Penyebabnya, jadwal main tim nasional beredekatan dengan konser One Direction di tempat yang sama, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. ‎



Tagar #saveGBK dan umpatan bagi One Direction bahkan menjadi trending topic sejak semalam. Akun @ajieeey, misalnya, menyatakan bahwa GBK merupakan lokasi olahraga. "This stadium for football, not concer," cuitnya, Selasa, 17 Maret 2015. Hal senada diungkapkan akun @ad_pradipta. "arti dr GOR/GELORA adlh GELanggang OlaRAaga,tp kl ad ajang olahraga yg terusir dr GELORA karena konser BoyBand, itu namanya dagelan #saveGBK"



Bahkan, para penggemar timnas memplesetkan GBK menjadi Gelora Buat Konser. "@ariefajjow: Intinya GBK itu bukan Gelora Buat Konser."‎

‎

Kabarnya lokasi pertandingan kualifikasi Piala Asia U-23 Grup H di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dipindahkan. Sesuai jadwal, pertandingan itu digelar 27-31 Maret.



Ada empat negara yang akan bertanding, yaitu tuan rumah Indonesia, Korea Selatan, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Sedangkan dua hari sebelumnya stadion terbesar di Indonesia itu digunakan untuk manggung grup musik One Direction. ‎

‎

Pendukung One Direction membalas sindiran itu. Menurut mereka, salah satu alasan utama yan‎g membuat One Direction berhak menggelar konser karena sudah memesan GBK lebih dulu dibanding timnas.



"@diknarizky: 1D booking gbk udah lama banget kalii.. Juga berita udah nyebar dari lama bangeet. Kenapa fans bola baru tereak2 sekarang?! #SaveGBK," cuit seorang netizen. Beberapa dari mereka juga mempertanyakan kenapa saat GBK digunakan kampanye partai politik tak ada yang menggugat. ‎



‎Akun @Totti_Holic bahkan menuding dalih para pendukung timnas ‎karena tak mampu beli tiket konser. "#SaveGBK cuma kamuflase kedengkian karna ga bisa beli tiket buat nonton 1D, dulu dipake buat kampanye pada diem."‎



FAIZ NASHRILLAH‎