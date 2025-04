Berikut Lokasi Panggung Hiburan Malam Tahun Baru yang Digelar Anies-Sandi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, menggelar serangkaian acara dalam rangka menyambut malam tahun baru 2018. Asisten Pemerintahan DKI, Bambang Sugiono, mengatakan acara utamanya adalah nikah massal.



"Itu akan diikuti lebih dari 500 pasangan di Thamrin 10," kata Bambang, di Balai Kota DKI, Jumat, 29 Desember 2017.



Bambang mengatakan panggung hiburan yang diadakan Pemerintah Provinsi DKI dibagi menjadi lima tempat, yang terpusat di Jakarta Pusat. Panggung utamanya berada di Bundaran HI, panggung kecil di Jalan Kebon Sirih dan Jalan Wahid Hasyim, panggung nikah massal di Park and Ride Thamrin 10, serta panggung di Monas.



Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di panggung utama di antaranya rampak kendang, tari pelangi, band Seroja, lenong Sapri Botak bersama dengan Opie Kumis, dangdut, band Jiung, dan kuis berhadiah.



Adapun di panggung kecil di Jalan Kebon Sirih diadakan keroncong, band Biang Kerok, lenong dan gambang kromong, organ tunggal, dan kuis berhadiah. Sedangkan kegiatan di Jalan Wahid Hasyim di antaranya pop and jazz, organ tunggal, lenong, dan kuis berhadiah.



Di panggung nikah massal akan diadakan gambus, band Seroja, tanjidor, dan kuis berhadiah. Sedangkan panggung di Monas akan diramaikan Rhoma Irama dan Soneta, Rita Sugiarto, Erie Suzan, D'Academy, bintang pantura All Stars, rampak bedug dan pawai budaya, tari topeng dan ondel-ondel, serta pedagang kerak telur.



Pemerintah kota dan kabupaten juga menyelenggarakan acara menyambut malam tahun baru. Di Jakarta Utara, acara malam tahun baru terpusat di Jalan Danau Sunter Selatan. Pemerintah setempat mengadakan lomba bakar ikan, hiburan dari enam kecamatan, tarian, orkes Melayu, lenong, gambang kromong, dangdut, dan kuis berhadiah.



Sedangkan acara tahun baru di Jakarta Barat diadakan di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Pengunjung akan dihibur dengan tari selamat datang, kasidah, marawis, band, penampilan Abang dan None, orkes melayu, dan kuis berhadiah.



Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan merayakan malam tahun baru di Setu Babakan dengan menampilkan tari selamat datang, dangdut, gambang kromong, marawis, samrah, lenong, tari betawi, dan kuis berhadiah.



Adapun Pemerintah Kota Jakarta Timur mengadakan kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam acara itu akan ditampilkan tarian, lenong, gambang kromong, wayang kulit, dangdut, dan kuis berhadiah.



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga ikut meramaikan malam tahun baru yang terpusat di Pulau Pramuka. Acara yang akan berlangsung di antaranya lomba karaoke, lomba puisi, musik reggae, dangdut atau melayu, tarian, dan kuis berhadiah.