Bingung Pilih Karier? Simak Dulu Tanggal Kelahiran Anda

TEMPO.CO, Jakarta -Ketika memutuskan untuk berkarier, kita sering merasa bingung untuk memilih apa yang terbaik untuk kita. Sebagian ada yang memilih mengikuti passion atau panggilan hati, dan sebagian lagi mengikuti hasil pertimbangan. Tapi itu semua belum tentu bisa menjamin bahwa karier yang kita pilih adalah yang terbaik.



Ada anggapan bahwa tanggal kelahiran bisa mempengaruhi kehidupan karier seseorang. Mari kita cari tahu bagaimana memilih karier terbaik berdasarkan tanggal kelahiran Anda.



Tanggal 1, 10, 19, 28

Dikatakan bahwa orang-orang yang lahir pada tanggal ini terlahir sebagai pemimpin. Mereka senang mengambil risiko dan memiliki pegangan hidup 'Never Say Die', yang mana menjadikan mereka sebagai pebisnis handal. Dhirubhai Ambani atau Ratan Tata, Mukesh Ambani, atau bahkan Bill Gates, adalah tokoh terkenal yang lahir pada tanggal tersebut. Dalam hal pekerjaan, pilihan karier yang cocok untuk orang-orang ini adalah kepemimpinan atau posisi manajerial dalam berbisnis.



Tanggal 2, 11, 20, 29

Mereka yang lahir pada tanggal ini sangat kreatif, dan karenanya mereka sangat baik di bidang kreatif. Mereka adalah diplomat yang baik. Beberapa orang terkenal yang lahir pada tanggal ini di antaranya Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan, dan Leornado Di Caprio. Karier yang cocok untuk orang-orang ini adalah di bidang seni, lukisan, akting, fashion, dan sebagainya.



Tanggal 3, 12, 21, 30

Disebutkan bahwa orang-orang yang lahir pada tanggal ini sangat kuat di alam, baik dalam hal keuangan dan unggul dalam bidang tersebut. Pilihan karir yang cocok untuk orang yang lahir pada tanggal ini adalah perbankan, bidang yang berhubungan dengan keuangan, dan bisnis ritel.



Tanggal 4, 13, 22, 31

Sangat tidak konvensional dan unik adalah sifat mereka yang lahir di tanggal 4, 13, 22 dan 31. Mereka suka mengambil risiko, tetapi sering menempatkan diri dalam kesulitan karena pengambilan keputusan yang buruk. Yang lahir pada tanggal ini akan merasakan sukses di bidang seni atau akting.



Tanggal 5, 14, 23

Dikatakan bahwa orang-orang yang lahir pada tanggal ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kekuatan pengambilan keputusan. Mereka memiliki kekuatan untuk meyakinkan orang dengan mudah. Pekerjaan rutin akan membosankan mereka, karena itu mereka selalu mencari risiko untuk membuat hidupnya lebih berwarna dan menyenangkan. Pilihan karir yang cocok untuk orang yang lahir pada tanggal ini bisa di bidang teknologi, olahraga, pemasaran atau penjualan.



Tanggal 6, 15, 24

Kepribadiannya karismatik dan sangat cocok untuk menjadi pusat perhatian, itulah tipe mereka yang lahir di tanggal 6, 15 dan 24. Profesi yang ideal atau bisnis yang tepat bagi mereka termasuk di antaranya produk mewah atau pekerjaan di industri hiburan, yang mana bisa membawa keglamoran dan ketenaran bagi mereka. Bisnis perhotelan atau kuliner juga bisa memberikan kesuksesan untuk mereka. Pilihan karier yang cocok untuk orang yang lahir pada tanggal ini yakni di bidang hiburan atau bisnis perhotelan.



Tanggal 7, 16, 25

Orang-orang yang lahir pada hari tersebut akan memiliki karier yang sangat baik di bidang penelitian. Mereka cukup inovatif dan kreatif. Ide-ide 'Out of the Box' yang mereka bawa akan membuahkan banyak keberhasilan. Pilihan karier yang cocok untuk orang yang lahir pada tanggal ini yakni di bidang yang memungkinkan mereka untuk menampilkan sisi kreatif dan inovatif mereka, atau profesi yang berhubungan dengan penelitian.



Tanggal 8, 17, 26

Dikatakan bahwa orang-orang yang lahir pada tanggal ini sering terlihat berjuang sampai usia 35. Mereka sederhana dan pekerja keras. Hal ini membawa mereka sukses bahkan jika itu sedikit terlambat. Pilihan karir yang cocok untuk orang yang lahir pada tanggal ini yakni di bidang politik, pendidikan, atau di bidang bisnis, real estate, dan keuangan.



Tanggal 9, 18, 27

Bidang olahraga cocok bagi mereka yang lahir di tangga; 9, 18, 27 itu. Pilihan karir yang cocok adalah di bidang olahraga, pekerjaan di bidang pertahanan, atau bisnis real estate.



BOLDSKY | LUCIANA



