BMKG : Abu Vulkanik Gunung Raung Bahayakan Pesawat

TEMPO.CO, Surabaya - Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, mengatakan bahwa saat ini kondisi cuaca di sekitar langit Surabaya yang biasanya digunakan sebagai jalur penerbangan dari dan menuju ke Bandara Internasional Juanda sangat berbahaya. Oleh karena BMKG merekomendasikan Juanda untuk ditutup kembali malam ini.



"Abu Gunung Raun memang sangat berbahaya untuk pesawat," kata prakirawan BMKG Juanda Taufik Darmawan kepada Tempo, Jumat, 17 Juli 2015.



Taufik menjelaskan bahwa angin bertiup ke arah barat laut dengan kecepatan 20 km per jam. Hal ini menyebabkan angin membawa abu vulkanik Gunung Raung ke arah barat laut atau mendekati kota Surabaya. "Ini update terakhir per pukul 18.30 malam ini," kata Taufik.



Meskipun saat ini belum sampai ke landasan pacu bandara Juanda, abu Gunung Raung telah berada di udara yang menjadi lalu lintas pesawat di Bandara Juanda. Sampai saat ini abu Gunung Raung berada di ketinggian lebih dari 3 ribu meter di atas permukaan laut.



"Gunung Raung ketinggiannya mencapai 3.334 meter di atas permukaan laut berarti abunya ada di ketinggian lebih dari 3 ribu meter," kata Taufik.



BMKG telah memberikan laporan cuaca tersebut ketika rapat dengan otoritas Bandara Juanda, PT Angkasa Pura I sore tadi. Untuk masalah ditutup atau tidaknya Bandara Juanda tergantung kebijakan PT Angkasa Pura I dan Otoritas Bandara Juanda.



PT Angkasa Pura I telah memastikan kemungkinan besar Bandara Juanda akan ditutup malam ini. Tapi sampai tadi pukul 18.45 belum mendapatkan Notice to Airmen. "Kami belum mendapatkan pemberitahuan atau Notice to Airmennya, tapi mungkin akan ditutup," kata Legal and Communication Head PT Angkasa Pura I Juanda Liza Anindya.



Sebelumnya penutupan bandara yang sebelumnya mulai Kamis, 16 Juli, pukul 13.20 WIB hingga pukul 19.20 WIB kemudian diperpanjang hingga Jumat pukul 06.00 WIB.



Akibat ditutupnya Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, sebanyak 222 penerbangan ditunda keberangkatannya dan kedatangannya. Dari total itu ada 110 jadwal keberangkatan yang dibatalkan dari Bandara Internasional Juanda hingga akhirnya kembali dibuka pukul 09.00 WIB tadi.



