TEMPO.CO, Temuco – Penyerang tim Brasil, Neymar, menilai sangat penting kemenangan 2-1 timnya atas Peru pada babak penyisihan Grup C Copa America atau Piala Amerika di Stadion Germán Becker, Kota Temuco, Cile, Minggu waktu setempat, atau Senin dinihari WIB. Kemenangan itu menjadi modal yang sangat baik mengingat itu merupakan pertandingan pertama Grup C, dan Peru memberikan perlawanan sengit.



“Kemenangan itu sangat penting,” kata Neymar seusai pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brasil memimpin sementara Grup C dengan poin 3. Nilai Brasil sebenarnya sama dengan yang diraih Venezuela, yang membuat gebrakan dengan mengalahkan Kolombia 1-0, tapi Brasil memiliki selisih gol lebih baik.



Peru lebih dulu unggul melalui gol Christian Cuevas ketika pertandingan baru berlangsung 3 menit. Tendangan keras kaki kanannya dari tengah kotak penalti Brasil menjebol bagian tengah gawang tim Samba yang dijaga Jefferson.



Namun keunggulan Peru hanya berlangsung 2 menit. Sebab, Neymar menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sundulannya pada menit ke-5. Mengenakan kostum nomor 10, Neymar menyambut umpan silang Dani Alves dengan sundulan kepalanya. Bola melesat menembus sudut kanan bawah gawang Peru tanpa dapat dijangkau penjaga gawangnya, Pedro Gallese.



Kedua tim kemudian sama-sama menciptakan sejumlah peluang. Namun tak satu pun dapat dimanfaatkan menjadi gol tambahan sampai menit ke-90. Brasil mendapat keuntungan besar saat injury time. Douglas Costa masuk menggantikan Diego Tardelli dan menjebol gawang Peru. Kedudukan menjadi 2-1. Tendangan kaki kanan Costa dari dalam kotak penalti meneruskan umpan matang Neymar, dan memberikan kemenangan pada tim Samba.



Senin ini waktu setempat, atau Selasa dinihari WIB, 15 Juni 2015, pada pertandingan di Grup A, Ekuador menghadapi Bolivia (pukul 04.00) dan tuan rumah Cile melawan Meksiko (pukul 06.30).



REUTERS | ESPN |AGUS BAHARUDIN