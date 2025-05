Brookly Beckham Bangga akan Fashion Show Ibunya di NYFW

TEMPO.CO, Jakarta - Rasa bangga menyelimuti Brooklyn dan David Beckham ketika menyaksikan fashion show koleksi Victoria Beckham di acara New York Fashion Week 2016. Dalam acara bergengsi tersebut, Victoria Beckham menampilkan koleksi Spring/Summer 2017.



Facial ASI



Kebanggaan Brooklyn Beckham ditunjukkan lewat sejumlah foto dan video di akun Instagram miliknya ketika menghadiri New York Fashion Week 2016. "Sangat bangga terhadap ibu saya. Pertunjukan yang hebat," tulis Brooklyn Beckham di Instagram sambil mengunggah foto bersama salah satu model fashion show Victoria Beckham.



Perasaan yang sama juga dirasakan ayah Brooklyn, David Beckham. "Sangat bangga terhadap istri saya dan pagi sukses lainnya di Kota New York…," tulis David Beckham di Instagram.



Dalam fashion show tersebut, Brooklyn dan David Beckham datang berdua serta duduk di barisan terdepan. Keduanya tampil kompak mengenakan blazer dan celana gelap ketika menyaksikan fashion show milik Victoria Beckham. Victoria Beckham sangat bersyukur dengan kehadiran Brooklyn dan David Beckham dalam fashion show koleksi terbarunya.



"Saya suka jika mereka ada di sini dan saya merindukan mereka. David Beckham sangat suportif dan itu berarti saya bisa pergi bekerja dan tahu dia menjadi ayah terbaik untuk menjaga anak-anak," kata Victoria Beckham kepada The Telegraph setelah pertunjukan. Sayangnya, adik-adik Brooklyn, yaitu Romeo, Cruz, dan Harper Beckham, tidak bisa ikut karena sedang sekolah.



Koleksi fashion Spring/Summer 2017 menjadi sarana eksperimen Victoria Beckham. Warna-warna terang seperti oranye mendominasi koleksi pakaian dengan bahan velvet tersebut. Pakaian-pakaian tersebut memiliki potongan asimetris. Lewat koleksi pakaiannya ini, Victoria Beckham juga ingin menampilkan kesan seksi dengan pemakaian bra top.



TABLOIDBINTANG





Baca juga:

Apa Itu Humblebrag?

Salon Khusus Memoles Penampilan Petenis di Luar Lapangan

Korban Serangan Asam Tampil Percaya Diri di NYFW 2016

https://www.tempo.co/topik/tokoh/734/victoria-beckham