Penghargaan internasional kembali diraih PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam ajang Digital CX Awards 2025. Kepala Divisi Subsidized Mortgage PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Dedy Lesmana mewakili BTN menerima penghargaan Best Retail Bank for Digital CX – Indonesia dalam ajang Digital CX Awards 2025 yang digelar di Singapura, 24 April 2025. Apresiasi ini diberikan oleh The Digital Banker atas keberhasilan BTN dalam memimpin transformasi digital layanan KPR di Indonesia. BTN dinilai konsisten menghadirkan inovasi, mulai dari pemanfaatan AI dalam proses underwriting hingga platform KPR digital yang inklusif dan mudah diakses masyarakat. Dok. BTN