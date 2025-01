ByteDance Haruskan Menjual TikTok atau Terancam Dilarang di Amerika Serikat

Mahkamah Agung AS, Jumat (17/1) menguatkan undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok ke perusahaan Amerika atau aplikasi populer tersebut akan menghadapi larangan mulai hari Minggu, satu hari sebelum pelantikan Presiden terpilih AS, Donald Trump. Meski Mahkamah Agung telah memutuskan demikian, Biden kemungkinan tidak akan menegakkan larangan TikTok, menyerahkan keputusan tersebut pada pemerintahan Donald Trump yang akan datang, menurut laporan media AS pada hari Kamis (16/1).