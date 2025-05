TEMPO.CO, Jakarta - Setelah harga daging sapi dan ayam melambung tinggi, kini cabai ikut mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Depok. Seperti diketahui, harga daging sapi mencapai Rp 140 ribu per kilogram dan daging ayam Rp 40 ribu per kilogram.



Ratno, 47 tahun, seorang pedagang di Pasar Kemiri Muka, mengatakan, sepekan terakhir, harga cabai terus mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah dari Rp 60 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 80-90 ribu per kilogram. "Kenaikan cabai dari Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu per kilo," kata Ratno, Ahad, 16 Agustus 2015.



Untuk harga cabai rawit hijau, kata dia, cukup stabil seharga Rp 60 ribu per kilogram. Cabai merah keriting naik Rp 10 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram. "Kenaikan ini pengaruh musim kemarau," ucapnya.



Meski cabai mengalami kenaikan, kata dia, sejumlah komoditas ada yang mengalami penurunan. Salah satunya bawang merah, dari Rp 28 ribu per kilogram turun menjadi Rp 20 ribu per kilogram. Bahkan harga tomat saat ini sangat murah, hanya Rp 3.000 per kilogram.



Untuk bawang putih, kata dia, harganya mengalami kenaikan mencapai Rp 30 ribu, naik Rp 8.000 per kilogram dari harga sepekan lalu. "Kenaikan cabai bisa semakin tinggi. Sebab, daerah pemasok di Jawa Tengah mengalami kekeringan," ujarnya.



Suratman, 36 tahun, pedagang di Pasar Depok Jaya, menjual cabai rawit merah Rp 90 ribu per kilogram. Dia mengaku mendapatkan pasokan dari Pasar Induk Kramat Jati. "Harga dari sana sudah naik Rp 10 ribu. Sehari saya beli sekitar 50 kilogram," tuturnya.



IMAM HAMDI