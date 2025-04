TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez menjalani transplantasi ginjal demi memperbaiki kondisi kesehatannya. Dia mengalami kelainan ginjal karena efek penyakit lupus yang dideritanya. Bukan hanya ginjal, setelah terdiagnosis lupus beberapa tahun lalu, kekasih The Weeknd ini juga mengalami ganguan kesehatan lain berupa depresi. Baca: Selena Gomez Kian Ramping tanpa Diet





Selena Gomez dan sahabatnya, Francia Raisa yang menjadi pendonor ginjal untuknya. Instagram.com



Selena Gomez pernah terguncang lantaran tak bisa menerima kenyataan menderita lupus. Karena gangguan mental itu, mantan kekasih Justin Bieber ini sampai menjalani rehabilitasi kejiwaan pada 2016. Sejak itu, Selena kerap mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya. Berikut beberapa curhat Selena Gomez terkait gangguan mental yang dialaminya.



1. Menjalani terapi olahraga

Selena mengatakan jika tidak berolahraga dia akan merasa gelisah dan semua terasa tidak nyaman. Kadang-kadang dia hanya lari di treadmill dan melampiaskan emosinya di sana. "Dengan begitu akan terasa sedikit lega," katanya seperti dikutip dari health. Baca juga: Selena Gomez Buka-bukaan soal Fakta Mengenai Dirinya



2. Tidak peduli apa kata orang

Selena Gomez tidak lagi peduli dengan omongan orang di sekitarnya. "Kata orang membuatku gila," katanya. Mendengarkan ucapan orang lain membuatnya tak ingin keluar rumah, tak ingin bicara dengan siapapun, dan tak bisa mempercayai orang lain.



3. Memutuskan rehat

"Saya ingin fokus pada kesehatan dan kebahagiaan saya. Dan saya memutuskan yang terbaik adalah beristirahat sementara waktu," katanya. Selena Gomez ingin menerima kenyataan sebagai penderita lupus. Dengan istirahat, dia ingin menemukan kepercayaan dirinya, menenangkan diri, sekaligus menjalani perawatan medis.



4. Tahu kapan harus berhenti

Selena Gomez menyadari dirinya terlalu keras dalam berusaha, sementara di satu sisi dirinya sudah sangat hancur. Di saat itu dia sadar harus berhenti agar tidak semakin hancur. Dia butuh istirahat dan fokus pada penyakitnya.



5. Menyampaikan kecemasan

Pada salah satu unggahannya di media sosial, Selena Gomez menilai film 13 Reasons Why adalah salah satu potret nyata kehidupan banyak remaja. Menurutnya, cerita di film 13 Reasons Why dapat mencerahkan orang-orang yang mengalami kesedihan dan terganggu secara mental. Artikel lainnya: Inilah Rahasia Rambut Indah Selena



6. Memotivasi diri sendiri dan orang lain

Selena menuliskan bahwa dirinya ada di dunia ini untuk saling berbagi. Saling menyemangati mereka yang merasa tidak berharga. Saling mengingatkan bahwa setiap napas dan kehidupan harus disyukuri.



7. Menghargai diri sendiri

Mereka yang depresi pasti akan sulit melihat sisi positif dari setiap kejadian. Tapi Selena Gomez selalu melihat dukungan fans yang ditujukan untuknya. Itu membuatnya jauh lebih kuat menerima kenyataan sebagai menderita lupus atau odapus dan bisa membuatnya tenang. Simak: Pacaran dengan Selena Gomez, Siap - siap Hadapi Risiko Ini



TABLOIDBINTANG