Cara Unik Asrofi Mencari Pekerjaan di Jembatan Penyeberangan

TEMPO.CO, Jakarta - Asrofi menjadi pembicaraan di dunia maya karena cara uniknya dalam mencari pekerjaan. Jika sebagian besar orang mencari kerja dengan mengirimkan surat lamaran pekerjaan dan berbagai dokumen penunjang, Asrofi memilih berdiri di jembatan penyeberangan dan memampangkan identitasnya.



Informasi mengenai Asrofi yang mencari kerja di jembatan penyeberangan Grogol, Jakarta Barat itu tersebar luas melalui akun Twitter @cabbyjoey. Pada Minggu, 9 Juli 2017, dia memposting gambar Asrofi sedang mencari pekerjaan sambil menunjukkan papan bertuliskan identitasnya.



Pada foto tersebut, @cabbyjoey menulis, "Guys share this if you don't mind. Perhaps you can help Asrofi to find a job. Liat dari usahanya, he deserves one. 0822-4375-5792." Foto itu kemudian tersebar di dunia maya.







Dalam foto yang diposting oleh akun @cabbyjoey itu, Asrofi terlihat membawa secarik kertas bertuliskan ia sedang mencari pekerjaan paruh waktu. Data diri singkat juga tercantum pada papan sebagai informasi bagi orang yang berminat menawarkannya pekerjaan.



Asrofi meninggalkan kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah dan datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Asrofi merupakan lulusan SMK jurusan otomotif dan bercita-cita mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. "Ke depannya, pengen kerja dan kuliah di bidang komunikasi. Itu misi aku dari kampung," kata pria 21 tahun ini.



Selama empat bulan terakhir, Asrofi bekerja sebagai broker saham. Namun, jika tidak memiliki investor dia tak akan mendapatkan gaji. Itu sebabnya Asrofi membutuhkan pekerjaan paruh waktu di hari Sabtu dan Minggu agar ia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Demi mendapatkan pekerjaan tersebut, Asrofi yang mengaku sebagai seorang pemalu, kini memberanikan diri dan meninggalkan gengsi dengan cara mempromosikan dirinya di jembatan penyeberangan itu.



Setelah fotonya beredar luas di media sosial, dia menerima banyak tawaran pekerjaan. Banyak warganet yang memberikannya informasi lowongan pekerjaan. Bahkan saat ini ia pun tengah sibuk mempersiapkan diri memenuhi undangan wawancara kerja.



