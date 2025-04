Cara Unik Katy Perry Menghormati Korban Bom Manchester

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah penyanyi tampil dalam konser Ariane Grande, One Love Manchester, Sabtu, 4 Juni 2017, di Manchester, Inggris. Konser ini bertujuan untuk menggalang dana bagi para korban ledakan dalam konser Ariana Grande pada 22 Mei 2017.



Konser One Love Manchester diselimuti suasana yang sangat emosional dan dukungan kepada para korban ledakan dari para penyanyi yang tampil. Salah satunya Katy Perry, yang tidak sekadar bernyanyi tapi memberikan penghormatan dengan cara unik. Katy Perry memakai mini dress berlengan panjang yang dihiasi dengan foto 22 korban ledakan, pada bagian leher, bawah lengan, dan berbentuk hati bagian belakang dress-nya. Dia juga menggunakan cape bulu Sonia Rykiel untuk menambah penampilan serba putihnya, serta sepatu bot bertumit tumpuk.



Selama di atas panggung, Katy Perry meminta penonton konser meneriakkan “I love you” satu sama lain sebelum dia menyanyikan lagu Part of Me. “Tidak selalu mudah untuk memilih cinta, bukan? Apalagi saat seperti ini bisa jadi sangat sulit,” katanya seperti dikutip dari People.



Penyanyi 33 tahun ini meyakinkan penonton konser bahwa hanya dengan cinta dapat memberikan kekuatan. “Tapi cinta menaklukkan ketakutan dan cinta menaklukkan kebencian. Dan cinta yang kamu pilih akan memberikanmu kekuatan, dan ini adalah kekuatan terbesar kita,” ujarnya.



Konser One Love Manchester berhasil mengumpulkan dana lebih dari 2 juta pound sterling atau sekitar Rp 34 miliar. Selain Katy Perry, penyanyi yang ikut bersama Ariande Grande kembali ke Manchester antara lain kekasihnya Mac Miller, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Imogen Heap, Niall Horan, Marcus Mumford, Liam Gallagher, dan Black Eyed Peas.



NIA PRATIWI



Berita lainnya:

Pelembap dari Kulit Ceker Ayam, Apa Kelebihannya?

Kluargi Jadi Prioritas Tajuk Si.Se.Sa di Bulan Ramadan 2017

EBIT Solusi Pascajatuh dan Terkilir, Apa Itu?